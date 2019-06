Bruno Baumann pilgert zum heiligen Berg in Tibet

Es ist die Begegnung mit Heinrich Harrer, die dem 14-jährigen Bruno Baumann das Fernweh einpflanzt, das bis heute sein Leben bestimmt. Harrer reist 1969 mit seinem Vortrag über "Sieben Jahre in Tibet" durch die Schulen in Österreich. So leben, als Forschungsreisender und irgendwann einmal in Tibet sein, das ist nach dieser Begegnung Bruno Baumanns Ziel.

Grenzgänger, Abenteurer, Dokumentarfilmer

Selbst aus beengenden familiären Verhältnissen einer bäuerlichen Familie stammend, wünscht sich Bruno Baumann schon als Kind nichts sehnlicher als reisen zu können und Abenteuer zu erleben. Eine erste Erfüllung scheint er im extremen Ausdauersport zu finden, Langlaufmarathon. Bruno Baumann kann nicht genug bekommen von den Grenzerfahrungen und Herausforderungen, vom "Flow".

Die erste Besteigung eines höheren Berges folgt 1978, der Ararat in der Türkei. Das schwer zu erreichende Carstenz-Gebirge in Neuguinea, der Denali in Alaska, der kälteste Berg der Welt und höchste Berg Nordamerikas, die Quelle des Nils im Ruwenzori- Gebirge in Uganda sind nur einige der vielen sportlichen Herausforderungen, die Bruno Baumann sucht und bewältigt. Als China Ausländern Mitte der 1980er-Jahre wieder erlaubt, nach Tibet einzureisen, ist er sofort auf dem Weg dorthin.