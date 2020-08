Brücken-Sporn in die Romantik: So wuchtig ist die Isar

Die Isar macht ja derzeit nur noch mit den Müllhalden Schlagzeilen, die sich Woche für Woche auf den Kiesbänken anhäufen. Ein intensiv genutztes Naherholungsgebiet für leidenschaftliche Grillfans und alle, die sich im Sommer zwischendurch mal kalte Füße holen wollen. Doch das wird dem eigentlichen Charakter dieses geschwind eilenden Gebirgsflusses natürlich überhaupt nicht gerecht, und diese Botschaft kommt ausgerechnet aus dem fernen Tokio.

Baumwipfelweg über Linz

Dort arbeiten die beiden japanischen Architekten Yoshiharu Tsukamoto und Momoyo Kajima, besser bekannt als Architekturbüro Bow-Wow, was beinahe klingt wie der deutsche Familienname Bauer, aber natürlich das englisch "Wow" enthält, mit zwei "W" und dem Ausdruck von Begeisterung. Sie haben international Erfolg, vertraten ihr Land bereits auf der Biennale in Venedig, überbauten die Altstadt von Linz mit einem riesigen, begehbaren Holzsteg, wie er sonst nur in Baumwipfelwegen eingesetzt wird, und bereicherten Liverpool mit einer hölzernen Open-Air-Rockbühne.