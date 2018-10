Bruderkrieg in der Orthodoxen Kirche spitzt sich zu

Aus Protest gegen die Loslösung der ukrainischen Kirche brach die russisch-orthodoxe Kirche am Montagabend sämtliche Kontakte zum Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel ab: "Von nun an, bis das Patriarchat von Konstantinopel seine dem Kirchenrecht widersprechenden Entscheidungen aufgibt, ist es für alle Geistlichen der russisch-orthodoxen Kirche unmöglich, mit Klerikern der Kirche von Konstantinopel zu konzelebrieren, und für die Laien unmöglich, die von dieser Kirche gespendeten Sakramente zu empfangen", heißt es in der Erklärung des Leitungsgremiums der Kirche, des Heiligen Synods, nach einer Sitzung in der weißrussischen Hauptstadt Minsk.

"Der Heilige Synod der russisch-orthodoxen Kirche hat beschlossen, die Kontakte zum Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel vollständig abzubrechen" Metropolit Hilarion, Moskauer Patriarchat

Verlust vieler Gläubiger und Gotteshäuser für Moskau

Der Patriarch von Konstantinopel, Bartholomaios I. mit Sitz in Istanbul unterstützt die Gründung einer autokephalen (eigenständigen) und damit von Moskau unabhängigen Kirche in der Ukraine. Dadurch droht die russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine viele Gläubige und Gotteshäuser zu verlieren. Moskau will die Oberhoheit über die Ukraine behalten und wertet das Vorgehen Konstantinopels als "Invasion" in sein Territorium.

"Konstantinopel hat die Not der Gläubigen im Blick"

Der Münchner orthodoxe Theologe, Georgios Vlantis, verteidigt die Entscheidung des Patriarchen von Konstantinopel Im BR-Interview sagte er, Bartholomeios habe mit der Gründung einer eigenständigen ukrainischen Kirche im Rahmen seiner Kompetenz gehandelt. Als "primus inter pares" aller Patriarchen, habe der Patriarch von Konstantinopel das Recht, die Autokephalie - also Eigenständigkeit - auszurufen.

Seine Entscheidung für eine unabhängige ukrainischen Kirche dürfe nicht politisch gesehen werden - schließlich habe Konstantinopel keine Vorteile, die mit der Kirchengründung einhergehen. Vielmehr habe er die Not vieler Gläubiger im Blick gehabt, die sich teilweise seit fast 30 Jahren von der russisch-orthodoxen Kirche abgespalten hätten und damit auch von der Gesamt-Orthodoxie.

"Mehrere Millionen ukrainisch-orthodoxer Gläubiger dürfen keine eucharistische Gemeinschaft mit der Weltorthodoxie haben wegen dieses Schismas. Deswegen hat das ökumenische Patriarchat die Entscheidung getroffen, sich hier einzumischen." Georgios Vlantis

Viele Ukrainer sehen in der Kirche des Moskauer Patriarchats den verlängerten Arm Putins, spätestens seit dem Ukraine Konflikt 2014. Russisch-Orthodoxe Priester sollen sich geweigert haben für gefallene ukrainische Soldaten zu beten.

"Deswegen fällt es den Ukrainern sehr schwer, sich mit einer Kirche zu identifizieren, die ihrer Behauptung nach Werte und Ideen eines Staates vermittelt, der die Ukraine angegriffen hat." Georgios Vlantis

Die eigenständige orthodoxe Kirche der Ukraine wird wohl schon in wenigen Wochen ausgerufen werden. Georgios Vlantis hofft, dass es dann nicht zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen wird. Schließlich wolle der Patriarch von Konstantinopel mit seinem Akt alte Wunden heilen und Versöhnung stiften.