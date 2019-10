Bruder, Schwester, Rinderzucht

Eine Ranch irgendwo im Nirgendwo. Auf der Veranda sitzt das ergraute Familienoberhaupt und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Sohn und Tochter kümmern sich um den nach einem Unfall körperlich gehandicapten Vater, halten den Betrieb aufrecht, pflegen die Kühe. Alles ist in bester Ordnung. Wäre da nicht dieser dämlich grinsende Möchtegern-Indianer, der eines Tages mit seiner Kirmesband in der brandenburgischen Pampa auftaucht.

Nein, „Bruder Schwester Herz“ ist nicht das, was man unter einem typischen Western versteht. Der zweite Spielfilm von Tom Sommerlatte verwebt gekonnt die unterschiedlichsten Stimmungen: Cowboy-Romantik trifft auf französisch angehauchtes Familiendrama in einem idyllisch gelegenen, aber perspektivlosen Winkel von Ostdeutschland. Die Zukunft mag nicht rosig aussehen, aber die Gegenwart ist trotzdem schön. Franz und Lilly, die eingangs erwähnten und innig verbundenen Geschwister, machen jedenfalls das Beste draus und geben sich nur selten Tagträumen hin.

Aufbruch oder Stillstand?

Doch wie das Leben nun mal so spielt: Die Harmonie ist nicht von Dauer. Lilly will mehr, will die Rinderzucht auf Vordermann bringen und am liebsten sogar raus in die Welt. Franz hingegen genießt den Stillstand, lässt außer seiner Schwester keine Frau in seiner Mittdreißiger-Single-Existenz zu und wacht nur ab und an nach einer durchzechten Nacht neben einer losen Bekanntschaft auf. Seine Mutter findet das kindisch. Allerdings trägt sie auch Mitschuld an Franz' gestörtem Beziehungsleben, schließlich hat sie ihre Familie vor Jahren im Stich gelassen.