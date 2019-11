Bruchlandung des Glaubens: "Lohengrin" in Salzburg

Wer hier abgestürzt ist, bleibt somit keine Sekunde unklar. Zu Bruch ging ganz offenkundig das Vertrauen auf einen Heilsbringer, gingen hochgespannte Erwartungen, der Traum vom Paradies auf Knopfdruck. Der Kapitän, der bei dieser Reise in eine bessere Welt am Steuerknüppel saß, hatte augenscheinlich keine Lizenz oder war mit seinen Gedanken woanders. Und somit ist Lohengrin auch in dieser Inszenierung einmal mehr ein Scharlatan, ein gestriegelter Schlagerfuzzi im Glitzer-Hemdchen mit einem bizarren Anzug in schwarz-weiß (Kostüme: Gabriele Rupprecht), der aussieht, als ob der Träger bis zur Hüfte durchs Feuer gegangen ist.

Trotz Total-Crash wird gefeiert

Merkwürdig, dass auf diesen Prediger irgendjemand rein fällt, aber vielleicht sehnen sich ja gerade abgestürzte Zeitgenossen besonders inbrünstig nach Erlösung. In diesem Fall saßen in der Maschine lauter graue Mäuse in sandfarbenen Jedermanns-Klamotten, möglicherweise Opfer des Alltags, der Routine, der Langeweile. Aus ihnen allen werden kurzzeitig Paradiesvögel in schillernden Abendkleidern, in Smoking mit Fliege, kurz und gut eine Festgesellschaft, die es trotz Total-Crash und rauchenden Trümmern mal richtig krachen lässt.