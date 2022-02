Bruce Willis acht Mal für eine "Goldene Himbeere" nominiert

Wo Licht ist, da ist auch Schatten, das gilt ganz besonders für die bevorstehende Oscar-Preisverleihung. Und somit waren jetzt auch mal wieder die Nominierungslisten für die "Golden Raspberries" ("Razzies") fällig, für die "Goldenen Himbeeren", womit zum 42. Mal die miserabelsten Filme und Stars des vergangenen Jahres "beehrt" werden.

Ganz vorn dabei und damit "schlecht" im Rennen ist diesmal der 66-jährige Bruce Willis, der gleich für acht (!) Filme in einer Sonderkategorie benannt wurde: "American Siege", "Apex", "Cosmic Sin", "Deadlock", "Fortress", "Midnight in the Switchgrass", "Out of Death" und "Survive the Game".

Mittelmäßige Kritiken für Bruce Willis

Im Thriller "Out of Death" ließ sich Willis von zehn Minuten Gesamtauftritt ungefähr vier Minuten doubeln, was Fans als "Verarschung" empfanden. Action-Fachportale sprachen von einem "Tiefpunkt der Tiefpunkte". In "Midnight in the Switchgrass" muss Willis als FBI-Agent und Partner von Megan Fox einen "Sexhandelsring" sprengen und einen Serienmörder zur Strecken bringen. Die Story soll auf einer wahren Geschichte beruhen und bekam mittelmäßige Kritiken. Im ebenfalls mies besprochenen Film "Apex" jagen fünf Elitekämpfer im Jahr 2199 einen Mann, der die Jäger zu Gejagten macht.

In "Fortress" spielt der in Idar-Oberstein geborene Willis einen CIA-Spion im Ruhestand, der in seinem abgeschotteten Rentner-Refugium plötzlich von einem rachedurstigen Gangster aufgesucht wird. Der Film soll nur der erste einer Trilogie sein, was für den unermüdlichen Arbeitseifer von Willis spricht. Teil zwei und drei sollen schon abgedreht sein.