Bruce Springsteens neues Album führt an Sehnsuchtsorte

Karge Landschaften, Berge, Schluchten – ein Regenschauer, dann pralle Sonne. Bruce Springsteens neues Album klingt nach Sehnsuchtsorten – Highways, die nicht enden wollen, irgendwo in den USA: "Tucson Train" ist einer von 13 Titeln auf "Western Stars". Es ist Bruce Springsteens 19. Studioalbum, das erste seit fast fünf Jahren. Die kraftvolle E-Street-Band hat Bruce Springsteen – der Boss – dieses Mal nicht dabei. Es sei ein Singer-Songwriter-Album, das im Westen spiele, sagte Springsteen dem Radiosender France Inter.

Wilde Pferde und üppige Arrangements

Das Cover von "Western Stars" ziert ein braunes Wildpferd, ein springender Mustang. Das Album sei eine Rückkehr zu seinen Solo-Alben, sagte Springsteen dem Rolling Stone, ein Album mit Songs voller Charakterstudien und üppigen, cineastischen Orchester-Arrangements. Eine Schatztruhe sei es. Songs wie "There Goes My Miracle" handeln von persönlichen Geschichten und Schicksalen – die große Politik lässt Springsteen außen vor. Und doch ist "Western Stars" auch ein Blick in die Seele Amerikas. Springsteen: "Die Distanz zwischen der Realität in Amerika und dem amerikanischen Traum ist eine fortlaufende Diskussion. Die wird immer da sein. Deshalb brauchen wir Künstler und Geschichtenerzähler, die diese Themen ansprechen. Ich sehe das nicht als etwas, das sich auflöst – in der nahen Zukunft oder jemals."

Den bulligen Stadionrock vergangener Zeiten lässt Bruce Springsteen in "Western Stars" hinter sich. Der Boss greift zurück auf Inspirationen der 60er und 70er Jahre – Folk, Americana und Westcoast Pop. Kitschig geht es manchmal zu, aber Springsteen schafft es auch mit 69 Jahren, eine neue Facette zu zeigen.

Wer Bruce Springsteen bald auch wieder auf der Bühne erleben will, hat gute Chancen. Eine Tour mit seiner E-Street-Band könnte im kommenden Jahr anstehen. Wer dabei dann ist, kann sich von Springsteen mitnehmen lassen an seinen persönlichen Sehnsuchtsort.

