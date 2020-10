"Wir werden den Funken zünden": Das neue Bruce Springsteen-Album

"Zieh eine verdammte Maske auf!" Bruce Springsteen fand im Juni klare Worte, als er sich in seiner Radioshow an US-Präsident Donald Trump wandte. Der solle, so Springsteen, endlich mal Respekt für seine Mitmenschen zeigen und Verantwortung übernehmen. Auch der Song, den der Boss im Anschluss spielte, war in seiner Aussage unmissverständlich: "The Disease of Conceit", zu deutsch etwa "Die Seuche der Arroganz" von Bob Dylan. Mit ihm wurde Bruce Springsteen zu Beginn seiner Karriere dauernd verglichen. Damals, Anfang der 1970er, bevor er zu einem der größten Stars der Rock-Geschichte wurde, trat Springsteen noch als Folk-Musiker auf, als Geschichtenerzähler mit Akustikgitarre im Anschlag.

Auf "Letter To You", dem ersten Album seit acht Jahren, das der Boss mit der E-Street-Band eingespielt hat, finden sich gleich drei Songs aus seiner Anfangszeit. Der Song "Janey Needs a Shooter" zum Beispiel wurde seit den frühen 1970ern immer wieder aufgenommen und kursiert innerhalb der Fan-Gemeinde in diversen, unveröffentlichten Versionen. Zusammen mit seinen Weggefährtinnen und -gefährten von der E Street Band hat Springsteen nun eine offizielle Studioversion eingespielt.

Wenig subtil und unbeholfen stampft der Song vor sich hin – zu monoton und zu wenig dynamisch für eine Länge von sieben Minuten. Sehr viel gelungener ist da die neue, offizielle Version des "Song for Orphans", der in den frühen 1970ern als Demo aufgenommen wurde. Hier erstrahlt er als Stadion-kompatibler Show-Stopper in voller Pracht, befeuert von der E Street Band.