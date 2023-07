Bruce Springsteen & E-Street Band feiern live den Rock'n'Roll

Rock live ist immer so eine Sache: Schaffen es Künstler, Bands und Acts, was sie im Aufnahme-Studio unter perfekten Bedingungen hingekriegt haben, auf der Bühne zu reproduzieren? Wenn Bruce Springsteen mit seiner Band am Sonntag die Bühne im Münchner Olympiastadion betritt, dann dürfte der Boss erst einmal ein längeres Instrumental zelebrieren, in dem er selbst für die ausschweifenden Gitarren-Soli sorgt. Da ist man als ungeübter Springsteen-Konzertbesucher verblüfft: Ach, Solo-Gitarre kann der 73-Jährige auch? Was kann dieser Rock-Zampano eigentlich nicht?

Wenn der Boss sich live die Ehre gibt

Danach geht es dann über drei Stunden in die Vollen. Konzerte von Bruce Springsteen und der legendären E-Street-Band gleichen kirchlichen Hochämtern, nur handelt es sich hier um Rock’n’Roll. Das hat damit zu tun, dass hier gleichsam eine exzellente (Musiker-)Familie, eine eingeschworene Gemeinschaft am Start ist. Ihr gehören seit Jahrzehnten Cracks an wie die coolen Solo-Gitarristen Nils Lofgren und Kapellmeister 'Little Steven' Van Zandt (bekannt auch als Schauspieler aus TV-Serien wie den Sopranos und Lilyhammer) sowie Patti Scialfa, Springsteens Ehefrau, die Background-Vokalistin ist. Auch wenn die Herrschaften mittlerweile wie der Bandleader selbst im fortgeschrittenen Alter sind - Schlagzeuger Max Weinberg zählt stolze 72 Lenze, kloppt aber immer noch auf die Trommeln als wär's das letzte Mal – die E-Street-Gang-Leute wissen, wie Rockmusik zu klingen hat, damit sie die Herzen berührt.

Je später der Abend, desto älter die Songs!

Auch wenn Only The Strong Survive, das jüngste Studio-Album mit Coverversionen großer Soul- und Rhythm’n’ Blues-Hymnen bei vielen Kritikern nicht gut ankam: Live ist Bruce Springsteen immer noch ein Ereignis! Das hat mit seiner unbändigen Energie zu tun, mit der sprichwörtlichen Hemdsärmeligkeit dieses Rockstars aus New Jersey, New Yorks kleinbürgerlichem, unglamourösen Nachbarstaat. Springsteen hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er auf der falschen Seite des Hudson River geboren wurde - im Gegenteil. Er hat die Herkunft aus der working class (und die damit verbundenen Begrenzungen) immer thematisiert, die Flucht aus engen Verhältnissen ist in eine Vielzahl seiner Balladen eingeschrieben.

Rock-Klassiker & Fan-Rituale

Und so reibt man sich als Springsteen-Live-Novize nach anderthalb bis zwei Stunden verblüfft die Augen und denkt, was soll denn da jetzt noch kommen? Und dann singt er einen Knallersong, bei dem man den gesamten Text auswendig kann, weil man ihn x-mal im Radio gehört hat, und noch einer und dann noch einer. Nach Born In The USA, dem Erfolgsalbum von 1984, sind dem Songschreiber kurze, knappe Lieder gelungen, die in den Charts landeten und in der Heavy Rotation der Mainstream Pop Sender: Hits wie Hungry Heart, I’m On Fire, Dancing In The Dark, Streets Of Philadelphia und Because The Night (dessen Zeilen hat die Rockpoetin Patti Smith geschrieben).

Zwischen die Springsteen-Songs gestreut gibt es dann auch noch den einen oder anderen Rock’n’Roll-Klassiker (Twist And Shout). Im Finale revitalisiert der Boss dann gern alte Meisterwerke wie Born To Run, Thunder Road oder Tenth Avenue Freeze Out von 1975. Dazwischen - das gehört zum höchst amüsanten Ritual von Springsteen-Konzerten - bekommt man mehrfach das Gefühl einer Milchvieh-Auktion oder einem Almabtrieb beizuwohnen. Zwischen den Songs rufen die Fans nämlich kollektiv Bruuuuuce, man hört aber immer nur Muuuh, Muuuh. Sie lieben ihn halt abgöttisch, ihren Bruuuuce. Spätestens nach dem Konzert dürfte klar sein, warum dem so ist.