Brotlose Kunst? Wenn Kulturschaffende Hartz IV beantragen müssen

"Ich bin mit Leib und Seele Musiker", sagt Hannes Bernklau. Er spielt Gitarre, singt und ist Meister auf der Mundharmonika. Meist mit der Band "The Rockin‘ Lafayettes". Mit Auftritten und Konzerten bestreitet er seinen Lebensunterhalt. Es ist in normalen Zeiten nicht viel, aber zum Leben reicht es. Doch mit dem ersten Lockdown 2020 gab es eine Vollbremsung: Keine Auftritte bedeuten für den Musiker keine Einnahmen.

Bloß nicht Grundsicherung bzw. Hartz IV beantragen!

Ohne Einnahmen hat Hannes Bernklau versucht, durch die Pandemie zu kommen. Auftritte mit seiner Band gab es beispielsweise durch die Aktion "Kultur vor dem Fenster", bei der man sein eigenes Privatkonzert im Garten oder Hinterhof buchen konnte. Doch das hat nicht gereicht. Ende 2020 hat der 53-Jährige seinen ersten Antrag auf Grundsicherung gestellt. "Ich hab‘ mich gesträubt und versucht, es anders hinzukriegen. Es hat aber überhaupt nicht geklappt", berichtet Bernklau. Grundsicherung habe auch kein gutes Image. Manche Leute würden die Nase rümpfen beim Thema Hartz IV, so der Musiker. Ihm macht es nichts aus, darüber zu sprechen.

Im Bürokratie-Dschungel

Während der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung den Zugang zur Grundsicherung vereinfacht. Dazu gehörte unter anderem: Weniger Seiten, um Anträge auszufüllen und Rücklagen, die nicht gleich aufgebraucht werden müssen. Dennoch hat sich Hannes Bernklau nicht immer leicht damit getan, den Antrag samt erforderlicher Dokumente einzureichen. Es gebe immer wieder Fragen, bei denen er sich denke: "Ich versteh nicht, was ihr wollt." Es sei nicht eindeutig formuliert, dennoch müsse er eindeutig alles abliefern. Weil er alleine nicht durchgekommen sei, habe er dann Beratungsstellen kontaktiert.

Jobcenter-Schriftverkehr – ein Vollzeitjob?

Es ist nicht so, dass der 53-Jährige gar nichts verdient. Ab und zu gab und gibt es Auftritte, doch eben nicht so stetig, dass Hannes davon leben kann. Doch er muss dem Jobcenter im Voraus mitteilen, was er in den kommenden Monaten voraussichtlich verdienen wird. Doch in der Kulturbranche können die Einnahmen als Selbständiger schon sehr schwanken: Mal bekommt Hannes mehr Geld, mal muss er das verdiente Geld beiseitelegen, weil er es zurückzahlen muss. Rücklagen kann er dabei nicht bilden. Weil der Verdienst schwankt und weil er immer wieder Formulare oder Nachweise nachreichen muss, ist er damit beschäftigt, alles ordnungsgemäß einzureichen. Es klingt wie ein Full-Time-Job. "Ständig ist irgendwas", sagt Hannes Bernklau.

Verdi: Wertschätzung für Kulturschaffende fehlte

Im Jahr 2020 kam der Hinweis aus der Politik, dass Kulturschaffende doch Grundsicherung beantragen könnten, sagt Lisa Basten. Sie ist bei der Gewerkschaft Verdi zuständig für den Bereich Kunst und Kultur. Es habe an der Wertschätzung gefehlt, die erst durch das Programm "Neustart Kultur" wieder zurückgekommen sei. "Das Fehlen des Bewusstseins darüber, dass Künstlerinnen und Künstler einen wertvollen Beitrag zum Arbeitsmarkt aber auch für die Gesellschaft leisten, das war bitter", sagt die Gewerkschafterin. Sie bestreitet nicht, dass die Grundsicherung ein Netz bietet, das Menschen auffängt. Aber die bürokratischen Hürden seien sehr hoch.

Hilfen werden wieder zurückgefordert

Weder Gewerkschaft noch Bundesagentur für Arbeit können beziffern, wie viele Menschen aus der Kulturbranche Grundsicherung beantragen mussten. Viele seien dem Antrag lieber ausgewichen, berichtet Lisa Basten von Verdi. Sie hätten sich auf das Einkommen des Partners gestützt oder sich mit den Hilfsangeboten von Bund und Ländern über Wasser gehalten. Doch diese Hilfen werden zunehmend zurückgefordert, in Hamburg und Brandenburg eher als in Bayern.

2022 wieder zurück ins Kulturleben?

Mit den Lockerungen gibt es in der Kulturbranche die Hoffnung, dass das Kulturleben wieder zu neuem Leben erwacht und damit auch für Hannes Bernklau die Auftritte und Konzerte wieder richtig Fahrt aufnehmen. Schon bei den kleinen Privatkonzerten im Rahmen von "Kultur vor dem Fenster" während der Pandemie habe er gespürt, dass Kunst und Kultur lebenswichtig seien. "Es ist wie Essen und Trinken."