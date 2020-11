Broadway hoffnungsvoll: Branche setzt auf Impfung und Joe Biden

Darauf haben Freizeitparks wie Disneyland, Universal Studios Hollywood, Legoland und andere krisengeschüttelte Institutionen der Unterhaltungsindustrie dringend gewartet. Ende Oktober hatten sie sich allesamt noch über die strengen Hygiene-Maßstäbe geärgert, die in Kalifornien gelten und die Wiedereröffnung erschweren, jetzt jubeln sie und ihre Anteilseigner.

Kaum hatte sich herum gesprochen, dass der neue Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und des amerikanischen Pharma-Riesen Pfizer kurz vor dem Antrag auf Zulassung steht und angeblich eine Wirksamkeit von über neunzig Prozent haben soll, drehten die Börsen durch. Besonders die Aktien-Kurse der Unterhaltungsindustrie explodierten geradezu. Kinoketten wie AMC Entertainment und Cinemark waren plötzlich fünfzig Prozent mehr wert, Konzertveranstalter legten um zwanzig Prozent zu, auch Filmproduzenten wie Disney und Freizeitparks profitierten enorm. Gleichzeitig stürzten die Aktien von Netflix, Amazon und Zoom deutlich ab - sämtlich Firmen, die in den vergangenen Monaten davon profitierten, dass die Leute überwiegend zuhause bleiben mussten.

Hintergrund ist die bisherige Ansage der gewinnorientierten Branche, dass es ohne Impfungen keine Rückkehr zur Normalität geben kann. So haben sämtliche großen New Yorker Theater bis Mai nächsten Jahres geschlossen, und nicht wenige rechnen frühestens im September 2021 mit der Wiedereröffnung. Dann will auch die Metropolitan Opera mit ihren gut 3500 Plätzen in ihre neue Spielzeit starten. Zwei Neuproduktionen, darunter "American Buffalo" und "The Minutes", hatten erst Mitte Oktober alle bisherigen Termin-Pläne aufgegeben und bekräftigt, dass es ohne Impfungen nicht möglich sei, wirtschaftlich zu arbeiten.

"Das einzig Schlechte: Biden fängt erst im Januar an"

Optimistisch sind die überwiegend privat finanzierten Kulturinstitutionen in Amerika auch deshalb, weil vom siegreichen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ein umfassender Plan zur Eindämmung der Pandemie erwartet wird. Das einzig Schlechte daran, so ein Branchen-Experte, sei die Tatsache, dass Biden erst am 20. Januar ins Amt komme.

Da Kalifornien vom Covid-19-Virus schwer getroffen ist, wurden zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen verschoben oder abgesagt. Die verbleibenden müssen teils enorme Kosten auf sich nehmen, um die vorgeschriebenen Hygiene-Maßnahmen zu stemmen. Universal soll bei den Dreharbeiten an der neuen Folge der Saurier-Saga "Jurassic World" unter den Mitarbeitern 40.000 Tests durchgeführt haben. Mit mittleren Budgets ist derzeit kaum eine Produktion zu stemmen, weil sich die Versicherungen weigern, Risiken abzusichern und die Banken dafür keine Kredit ausgeben, solange unklar ist, wann lukrative Filmstarts überhaupt wieder möglich sind.