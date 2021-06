Britney Spears zur Vormundschaft: "Ich will mein Leben zurück"

"Ich bin so wütend, dass es zum Verrücktwerden ist", so Britney Spears in einer Stellungnahme, die Hollywoods Medien in Atem hält und wohl noch länger die Schlagzeilen bestimmen wird. Nachdem sie sich Anfang 2008 nach einem Sorgerechtsstreit mit ihren Kindern in ihrer Villa verbarrikadiert hatte, war Britney Spears (39) in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor hatte sie sich in eine Suchtklinik begeben, die allerdings nach nur einem Tag wieder verlassen. Weil sie "eine Gefahr für sich selbst" sei, wurde sie nach einem Eilantrag ihrer Eltern am 1. Februar 2008 unter die Vormundschaft ihres Vaters Jamie gestellt. Er verwaltet seitdem mit einem Anwalt treuhänderisch das Vermögen der Sängerin. Dagegen kämpft Spears seit Jahren, unterstützt von zahlreichen Fans. "Ich möchte mein Leben zurück", sagte sie nach Angaben der Branchenblätter "Hollywoodreporter" und "Deadline" jetzt per Telefon dem zuständigen Gericht in Los Angeles.

"Ich will mein eigenes Geld verwalten"

Die Vormundschaft schade ihr mehr als dass sie nutze, so Spears in ihrem Statement. Sie verlangte, dass sie ohne weitere Untersuchung ihr Leben wieder in die eigenen Hände nehmen darf: "Ich habe ein Leben verdient. Ich fühle mich großartig bei dem, was ich mache. Alles, was ich verlange ist, mein eigenes Geld zu verwalten und meine Geschichte mit der Welt zu teilen. Ich möchte in der Lage sein, mir Gehör zu verschaffen." Unter der Vormundschaft sei sie 2018 von ihrem Management gezwungen worden, gegen ihren Willen aufzutreten, es sei ihr untersagt worden, erneut zu heiraten und Kinder zu bekommen. Man habe sie gehindert, einen Arzt aufzusuchen, um empfängnisverhütende Mittel abzusetzen. Ihr jetziger Freund dürfe sie nicht einmal in seinem Auto chauffieren, es werde ihr schwer gemacht, Bekannte zu treffen.