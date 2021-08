Britney Spears: Vater will umstrittene Vormundschaft niederlegen

Am 29. September wird das zuständige Gericht in Los Angeles sich das nächste Mal mit dem aufsehenerregenden Fall befassen. Zuletzt hatte es einen Eilantrag von Britney Spears abgelehnt, einen früheren Verhandlungstermin festzulegen. Fachleute wiesen auch darauf hin, dass die Anwälte von Jamie Spears rein formal dem Schriftsatz von Britney Spears´ Rechtsvertretern widersprochen haben, der Prozess also weiter in der Schwebe ist. Da könnte noch viel schmutzige Wäsche gewaschen werden, denn Matthew Rosengart sagte dem Fachblatt "Hollywoodreporter" zufolge: "Wir freuen uns darauf, unsere gründliche Untersuchung über das Verhalten von Herrn Spears und anderen in den letzten 13 Jahren voranzutreiben, in denen er Millionen von Dollars aus ihrem Vermögen zusammenraffte, und ich werde seine Amtsenthebung demnächst beantragen. Bis dahin sollte er schweigen und umgehend zurücktreten, statt falsche Anschuldigungen zu äußern und miese Pfeile auf seine Tochter abzuschießen."