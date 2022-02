Britney Spears: Spricht sie demnächst vor dem US-Kongress?

Nachdem sich Britney Spears (40) mit Hilfe ihrer Anwälte von der jahrelangen Vormundschaft befreit hatte, gratulierten ihr im Dezember die beiden demokratischen Mitglieder des US-Repräsentantenhauses, Charlie Crist und Eric Swalwell, wohl nicht ganz uneigennützig. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen, Solidarität mit Spears, die vom Gericht einst bescheinigt bekommen hatte, eine "Gefahr für sich und andere" zu sein, kam beim Publikum gut an. Ihrem Vater, der für sie seit dem 1. Februar 2008 die Geschäfte geführt hatte, wurde Bereicherung vorgeworfen.

Abgeordnete: "Wir stehen in jedweder Weise bereit"

Es sei "beängstigend" gewesen, so die US-Politiker in ihrem Schreiben an Spears, dass sie jahrelang nicht ihre eigenen Anwälte anheuern durfte. Ebenso bestürzend sei gewesen, dass sie gegen ihren Willen zu Auftritten gezwungen worden sei. Insgesamt habe ihr Verfahren erhebliche Mängel im Vormundschaftsrecht offengelegt. Daher sei sie eingeladen, im US-Kongress zu einer für sie passenden Zeit über ihre Erfahrungen zu sprechen: "Wir begrüßen Ihren inspirierenden Kampf und stehen bereit, Sie in jedweder Weise zu unterstützen", so die beiden Demokraten, die sich im November der Wiederwahl stellen müssen.

Ein Auftritt in Washington D.C. werde sicher viele weitere Betroffene stärken: "Bitte seien Sie versichert, dass Sie absolut keinerlei Verpflichtung haben, außer für sich selbst einzutreten, aber wenn Sie dazu bereit sind, würden wir gern mehr über Ihre emotionalen und finanziellen Probleme während des Verfahrens zur Beendigung der Entmündigung erfahren", so der Brief.

Inzwischen hat sie "einen kleinen Kreis von Freunden"

Per Instagram ging Spears jetzt etwas verspätet auf das Angebot ein, ohne freilich einen Auftritt zuzusagen: "Nach dem Brief fühlte ich mich verstanden und hatte den Eindruck, dass es zum ersten Mal in meinen Leben auf mich ankam." Sie sei Anfang Dezember noch nicht soweit erholt gewesen wie jetzt, so die Sängerin, habe sich aber sehr geschmeichelt gefühlt. In jedem Fall sei sie dankbar, dass ihre Geschichte Gehör gefunden habe: "In einer Welt, wo deine eigene Familie gegen dich vorgeht, ist es wirklich schwer, Leute zu finden, die das kapieren und Mitgefühl zeigen."

Sie wolle sich nicht als "Opfer" aufspielen, so Spears, auch wenn ihr übel mitgespielt worden sei: "Ich möchte anderen in verletzlichen Situationen helfen, fasst das Leben an den Eiern und seid tapfer!" Sie selbst habe im Nachhinein gewünscht, mehr Rückgrat gezeigt zu haben, aber sie sei von ihrer Familie zu sehr eingeschüchtert gewesen. Inzwischen habe sie einen "kleinen Kreis von Freunden", auf die sie zählen könne. Unterdessen dankte sie dem US-Kongress für die Einladung.