Britney Spears‘ Memoiren: Große Karriere, große Einsamkeit

Seit Tagen sind die Memoiren von Britney Spears das Thema in der Boulevard-Presse und im Fernsehen. Die Vermarktung des Buchs, für die der Verlag der Pop-Ikone 15-Millionen US Dollar gezahlt hat, könnte nicht besser laufen. Britney selbst hat im Moment keine öffentlichen Promo-Auftritte oder Interviews, aber sie hat angekündigt: "Ich hab mir den Hintern abgearbeitet für dieses Buch – also: Ihr mögt es gefälligst, und wenn nicht, ist’s auch fein."

Eine Tragödie nach der anderen

Ab jetzt soll also ihr Buch für sich sprechen, das mit einer Widmung für ihre Söhne beginnt: "Ihr seid die Liebe meines Lebens!" Britney Spears ist es offensichtlich wichtig zu beschreiben, woher sie kommt und warum sich die Dinge so entwickelt haben. Ihre Kindheit in einer Kleinstadt in den Südstaaten schildert sie genauso, wie die Tragödien, die sich seit Generationen durch ihre Familie ziehen: Misshandlung, übertriebener Ehrgeiz und Strenge, Suizid und schwere Autounfälle.

Das ständige Gefühl des Ungenügens

"In meiner Familie konnte jederzeit alles schiefgehen. Dagegen war ich machtlos. Wirklich unbesiegbar war ich nur während eines Auftritts." Die Lebensgeschichte von Britney Spears ist auch eine Geschichte von Disziplin und dem Gefühl, niemals gut genug zu sein. Bei Castings, bei Proben, bei Auftritten. "Ich liebte es, hübsch auszusehen. Warum behandelten mich alle, als wäre ich gefährlich, obwohl ich noch ein Teenager war?", so Spears.

Eine unglaubliche Karriere und große Einsamkeit

Das Buch beschreibt ihre unglaubliche Karriere. Ihre Treffen mit Superstars wie Madonna, den Rummel um gigantische Shows, Millionen Dollar- und Rekord-Nummer 1-Alben – und dann die Schattenseiten: Einsamkeit.

Ihre Liebe und die schönen und nicht so schönen Momente mit Ex-Mann Justin Timberlake nehmen viel Platz im Buch ein. Sie erzählt, dass er, als sie schon schwanger war, sich noch nicht reif für eine Familie fühlte – es folgte die geheime und schmerzhafte Abtreibung. Dass er sich nach Jahren von ihr trennt, bricht ihr das Herz und alles, was darum passiert, empfindet als ungerecht. "In den Medien wurde ich als Schlampe beschrieben, die Amerikas Goldjungen das Herz gebrochen hatte."

Großer Vertrauensverlust: "Sie wussten genau, was sie taten"

Mit Ex-Mann Kevin Federline rechnet sie ähnlich ab. Sie beschreibt, wie sie zutiefst verliebt erst spät merkt, dass er an ihrer Seite abhebt und selbst Macht und Ruhm bekommt. "Rückblickend weiß ich, dass Kevin und Justin sehr clever waren. Sie wussten genau, was sie taten und ich habe es mit mir machen lassen. Sie haben eines in mir zerstört: Mein Vertrauen in die Menschen."

Die Trennung von ihren Söhnen, ein Sorgerechtsstreit – alles aus ihrer Sicht geschrieben – das alles soll klar machen, was einer der größten Popstars dieser Welt durchgemacht hat. Ihren Trennungen folgen Depressionen. Der größte Bruch in ihrem Leben: Als ihr Vater ihr Vormund wird und es 13 Jahre bleiben wird: "Ab sofort bin ich Britney Spears", sagte er.

Hochinteressante Einblicke ins Musikbusiness

Das Buch ist kein literarisches Meisterwerk, folgt mehr oder weniger chronologisch ihrer Sicht der Dinge. Wenig Witz, dafür aber mit hochinteressanten Einblicken ins Musikbusiness. Ein Meilenstein für sie: Die Free Britney-Bewegung, in der sich Fans für ihre Befreiung einsetzen. "Mir ist das Herz aufgegangen, weil es mir überhaupt nicht gut ging. (...) An alle, die sich stark gemacht haben, als ich das selbst nicht mehr konnte: Ich danke euch von ganzem Herzen."

Am Ende wirkt das Buch auch deshalb wie ein Geschenk an all diejenigen, die es gut mit ihr meinen und es ist auch eine Abrechnung mit denen, die ihr weh getan haben. "Ich will mein Leben in vollen Zügen genießen und gut zu mir sein. Und zum ersten Mal erlaube ich mir, anderen Menschen zu vertrauen".

Schon in den ersten Stunden nach Veröffentlichung gibt es keinen Zweifel daran, dass dieses Buch Britney Spears' nächster Hit wird: In allen relevanten Trends und Vorbestellungen steht es auf Platz 1.