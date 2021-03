Britischer TV-Star-Moderator stürzt über Meghan-Kommentare

Der Sender ITV, dem Piers Morgan Traum-Quoten beschert hatte, verschickte lediglich eine dürre Pressemitteilung, wonach der Moderator nach "Diskussionen" mit dem Sender entschieden habe, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sei, GMB zu verlassen: "ITV hat die Entscheidung angenommen und dem nichts weiter zuzufügen." Wie der "Guardian" berichtet, hatte McCall geäußert, die Morgensendung von ITV solle eine "ausgeglichene Show" sein und nicht nur eine Meinung spiegeln. ITV-Moderationskollegin Lorraine Kelly, die ab neun Uhr täglich die nachfolgende Sendung moderiert, hoffte gegenüber der konkurrierenden BBC darauf, dass die Früh-Strecke "sicherlich wieder ruhiger" werde: "Wir wünschen Morgan alles Gute. Wie ich sagte, es wird jetzt geruhsamer."

Morgan hat seinen Rausschmiss am Abend lediglich mit dem Bild einer tickenden Uhr kommentiert.

Freund von Donald Trump

Piers Morgan schrieb bis 1994 für Englands größte Boulevardzeitung "The Sun", wurde danach mit 28 Jahren der jüngste Chefredakteur von "News of the World" und wechselte 1995 zum linken "Daily Mirror". Bei der britischen und amerikanischen Show-Variante vom "Supertalent" war er bis 2011 gleichermaßen Jury-Mitglied. Im Januar 2011 übernahm er mit seiner Sendung "Piers Morgan Tonight" eine Abend-Show auf CNN, die er bis 2014 moderierte. Seit November 2015 sorgte der erklärte Freund von Donald Trump bei ITVs Morgen-Sendung für Top-Quoten.

Trotz seiner Sympathien für den Ex-Präsidenten hatte Morgan Trump wiederholt vor Ego-Trips gewarnt und öffentlich aufgefordert, weniger Selbstdarsteller zu sein und sich mehr um Amerikas Probleme in der Pandemie zu kümmern. So sagte er im April letzten Jahres gegenüber seinem alten Arbeitgeber CNN: "Was mir bei Boris Johnson und Trump auffällt, ist ihre offenkundige Unfähigkeit, zu Kriegshelden zu werden. Sie spielen immer noch die alten Machtspielchen der Parteien."

Ist Morgan sogar "Profiteur"?

Bei der BBC hieß es in einem Kommentar, in England tobe ein "Kulturkrieg", dessen Opfer Morgans Moderationsjob geworden sei, womit ausdrücklich nicht gemeint sei, dass der Journalist selbst Opfer geworden sei. Vielmehr sei er in gewisser Weise sogar Profiteur. Weil er sich ganz offensichtlich nicht entschuldigen wollte, sei die Sache klar gewesen, zumal die Senderchefin von ITV Meghans Geständnis Glauben geschenkt habe. Ex-Fußballstar und TV-Moderator Gary Lineker zählte zu denen, die Morgan lobten: Er sei hervorragend in seinem Beruf und werde ganz sicher schon bald wieder im Einsatz sein.

So "leicht entflammbar", meinungsstark und eitel, wie Morgan nun mal ist, dürfte diese Prophezeiung nicht sonderlich gewagt sein: Im Medienzirkus gibt es für so laute und gut vernetzte Moderatoren immer irgendwo Bedarf, zumal Morgan diesseits und jenseits des Atlantiks seine Anhänger hat.