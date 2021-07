Britischer Erfolgsautor: Simon Becketts neue Krimireihe

Nein, dieses Mal ist es nicht David Hunter, der ermittelt. Und es gibt auch keine Maden und Würmer auf einer verwesenden Leiche, die Aufschluss über den Todeszeitpunkt des Opfers geben könnten. David Hunter, der forensische Anthropologe, kommt wieder und wird noch weitere Fälle lösen, verspricht sein Schöpfer Simon Beckett, aber für den Moment will sich der britische Bestseller-Autor Neuem widmen: "Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war, eine Pause zu machen und etwas Anderes zu schreiben. Man hat eine Ahnung für eine Geschichte, so geht es mir zumindest, und dann ist die Frage, wie sich die Idee entwickeln lässt. Und ich hatte eine Vorstellung für die Anfangsszene für 'Die Verlorenen', aber es war eine andere Geschichte als die David-Hunter-Geschichten." Die Idee zu seinem neuen Thriller sei ihm schon vor Jahren gekommen, erzählt Beckett. Jonah Colley, der Protagonist in Becketts neuem Werk, ist Polizist und Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit in London. Er ist ein Mann, der schwer an der Vergangenheit trägt, denn er hat mutmaßlich den Tod seines Sohnes zu verantworten. Der kleine Theo war vor zehn Jahren von einem Spielplatz verschwunden, als Jonah übermüdet auf einer Parkbank sitzend eingeschlafen war. Seither liegt Jonahs Leben in Scherben.

Ein Polizist auf Abwegen

Jonah entdeckt in einem Lagerhaus mehrere Leichen und gerät danach selbst unter Verdacht. Allerdings scheint es plötzlich auch die Chance zu geben, das Verschwinden seines Sohnes vor zehn Jahren aufzuklären. Das verleitet Jonah zu dramatischen Alleingängen. Als Polizist weiß er es eigentlich besser, aber er verstößt bei seinen privaten Ermittlungen konsequent gegen Grundregeln und bringt sich damit immer wieder in Gefahr. Seine Alleingänge werden dadurch in gewissem Maße vorhersehbar und wirken zwischenzeitlich unrealistisch, etwa als er sich – an Krücken humpelnd und damit sowohl zur Flucht als auch zur Gegenwehr unfähig – auf einem einsamen Gelände mit einem brutalen Killer treffen will, der ihm körperlich überlegen ist und es offenkundig auf ihn abgesehen hat. Allerdings ist Jonah ein Getriebener, und die Schuldgefühle von damals sind so übermächtig, dass er nicht immer rational handelt. Simon Beckett wollte diese gebrochene, beladene Figur schaffen: "Er sollte kein Held sein. Er ist verletzlich und empfindlich. Das macht ihn interessanter als jemanden, der nur umhergeht und die ganze Zeit andere Leute verprügelt."

Warum hat Beckett in Deutschland so großen Erfolg?

Unterm Strich liest sich der Krimi als Urlaubslektüre gut weg, hat immer mal wieder kleinere Überraschungsmomente und endet mit einer entscheidenden Wendung, mit der der Leser überhaupt nicht rechnet. Simon Beckett hofft natürlich, dass Jonah Colley bei Krimifreunden ebenso gut ankommt wie David Hunter. Warum seine Thriller gerade in Deutschland so beliebt sind, kann sich Beckett nicht erklären: "Das weiß ich nicht, gute Frage. Manchmal sind die Dinge einfach wie sie sind. Und in diesem Fall nehme ich es gerne hin, ohne es zu sehr zu analysieren."

Da Simon Becketts englischer Verlag den Triller erst im Herbst herausbringen wird, feiert das Buch in der deutschen Ausgabe heute seine Weltpremiere.

"Die Verlorenen" von Simon Beckett erscheint heute bei Wunderlich in der Übersetzung von Karen Witthuhn und Sabine Längsfeld für 24 Euro.