Britische Bildhauerin Phyllida Barlow ist gestorben

Eindrücke aus London nach dem Krieg

In ihrem Werk wirken die Erfahrungen von Krieg und Zerstörung nach, die Barlow machte, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg nach London zog. Phyllida Barlow wurde 1944 in Newcastle-Upon-Tyne in Nordengland geboren, ist mit fünf Jahren nach London umgezogen. "Als sie jung war, Ende der 40er-Jahre, ist sie mit dem Vater in die Stadt gefahren und hat alle zerstörten Gebäude gesehen und auch den Wiederaufbau der Stadt. Das hatte sehr starken Einfluss auf sie und ist eigentlich das Thema der gesamten Ausstellung: zu sehen, wie man eine Gesellschaft wieder aufbauen könnte." So der Kurator der Schau im Haus der Kunst 2021.

Phyllida Barlows Werke waren auf internationalen Ausstellungen zu sehen, unter anderem auf der Biennale von Venedig (2017). Das Sprengel Museum Hannover ist besonders mit der Künstlerin verbunden: Der Direktor des Museums hat Dienstag seiner Trauer um Barlow Ausdruck verliehen: "Als Mensch wie als Künstlerin hat sie das Herz unseres Museums erobert und wir verneigen uns in großer Dankbarkeit vor ihr. Unser ganzes Mitgefühl gilt ihrer Familie." Nach Museumsangaben starb die britische Künstlerin am Sonntag.