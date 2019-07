Schmeicheleien hat sie wirklich nicht nötig, denn wer mit 80 noch so viel arbeitet, so präsent ist, so neugierig und, ja, so rundherum fit aussieht wie sie, der braucht keine Aufmunterung von außen. Sagenhaft, wie lässig, ja manchmal schnoddrig Brigitte Fassbaender mit ihrem Alter umgeht – obwohl, sie weiß schon, dass das nicht selbstverständlich ist: "Vor allem beflügelt mich, so kann ich das wirklich sagen, eine große Dankbarkeit für das, was ich in meinem Leben erleben durfte und tun durfte. Und dass das so lange geht und ich immer noch arbeiten darf, das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk."

Junge Kollegen sind "Gesundbrunnen"

In Innsbruck war sie lange Jahre Intendantin, München ist ihre Wahlheimat, in Garmisch–Partenkirchen leitete sie das Richard-Strauss-Festival, und doch ist Brigitte Fassbaender die gebürtige Berlinerin jederzeit anzumerken. Sie ist völlig unsentimental, gar nicht divenhaft, gern mal nassforsch und schlagfertig, zupackend und alles andere als eine "Grande Dame" der Oper, ein Titel, der ihr zustehen würde. Dem BR sagte sie vor wenigen Tagen: "Ich liebe es, rund um die Uhr zu arbeiten! Ja, das hält mich fit, und der Umgang mit den jungen Kollegen, das ist für mich ein Gesundbrunnen und eine Energiequelle. Natürlich brauche ich auch meine Zeit der Ruhe und Regeneration. Mal gibt's mehr, mal weniger. In diesem Jahr gab's wenig, dann habe ich vier Inszenierungen hintereinander gemacht, die nächste liegt noch vor mir – so ist das!"