Was inhaftierte Väter ihren Kindern aus dem Gulag schrieben

Die Menschenrechtsorganisation MEMORIAL setzt sich in Russland und anderen nach-sowjetischen Staaten für die Aufarbeitung der Gewaltherrschaft des Stalinismus ein. Was es bedeutete, von Stalin in Sippenhaft genommen und in den Gulag geschickt zu werden, wird sehr deutlich an einem Buch mit Material aus Memorial-Archiven, das gerade erschienen ist und Briefe von Vätern versammelt, die aus dem Lager an ihre Kinder schrieben. Herausgeberin ist die russische Germanistin und Kulturwissenschaftlerin Irina Scherbakowa, die schon lange zu den Opfern des Stalinismus forscht und auch vielfach in Deutschland engagiert ist, etwa als Mitglied des Kuratoriums der Gedenkstätte Buchenwald und des Beirats der Stiftung Topographie des Terrors. Judith Heitkamp hat mit Scherbakowa gesprochen.

Judith Heitkamp: 14 Familiengeschichten liegen da vor uns, in Briefen aus dem Lager. Das klingt so alltäglich – gehörte das Briefeschreiben zum Alltag im Gulag?

Irina Scherbakowa: Natürlich gehörte es nicht zum Alltag, aber es gab verschiedene Phasen, die Lager bestanden bis Ende der 50er-Jahre, eine sehr lange Zeit, in der Millionen von Menschen die Erfahrung des Gulags gemacht haben. Anfang der 30er-Jahre etwa konnte man Briefe schreiben. Dazu gibt eine Geschichte in diesem Buch von Professor Wangenheim, einem Wissenschaftler mit deutscher Abstammung. Seine kleine Tochter Maria war vier, als er verhaftet wurde, und er hat ihr jahrelang Briefe geschickt, lange Briefe, darunter mathematische Aufgaben, lustig aufgemacht, und ein sehr schönes ABC. Die Erinnerung an ihn hat seine Tochter absolut geprägt, sie wurde selbst später Professorin für Geografie. Diese Briefe haben eine irrsinnige Bedeutung für sie. Wir sehen das auch an anderen Beispielen – es sind ja immer letzte Worte. Manchmal auch nur auf geschmuggelten Kassibern oder aus Transportwaggons herausgeworfenen kleinen Zettelchen, die glücklicherweise angekommen sind.

In fast allen Botschaften werden die Kinder beschworen, weiter an die Partei zu glauben, weiter zur Sowjetführung zu stehen – von Vätern, die doch gerade in diesem Moment die Grausamkeit dieser Führung erduldeten. Wie kommt das?

Nicht in allen, aber in fast allen. Diese Väter waren Ingenieure, Architekten, Intellektuelle, Redakteure, Übersetzer. Ich denke, sie haben alle oder fast alle auf diese oder jene Weise an die Partei geglaubt. Und auch wenn die Partei sie festgenommen hat, dann durften die Kinder trotzdem diesen Glauben nicht verlieren. Es war eine Utopie. Gleichzeitig mussten sie große Angst um ihre Kinder haben. Mit Recht, einige wurden noch, als sie schon erwachsen waren, ihrer Väter wegen verhaftet, als Kinder von Volksfeinden

Sie haben sich dafür entschieden, nur Lebenszeichen, Briefe, Zeugnisse von Vätern auszusuchen. Warum?

Es gibt tatsächlich unter den 60.000 Familiengeschichten im Memorial-Archiv viel mehr Geschichten und Erinnerungen von Frauen, denn unter den Überlebenden waren viel mehr Frauen als Männer. Auch sonst hatten die Väter oft keine Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Aber im letzten Augenblick liegt ihnen sehr viel daran, dass ihre Kinder in ihnen keine Verräter sehen. Und dass aus ihren Kindern etwas wird, dass sie eine sinnvolle Arbeit haben, dass sie Bildung bekommen. Diese Briefe sind voll von Ratschlägen: Da sitzt ein Redakteur nachts in der Lager-Baracke und schreibt bei Funzellicht aus dem Kopf einen Abriss der Welt-Philosophie für seine Töchter. Es ist das Letzte, was diese Menschen in ihren letzten Stunden oder Tagen hatten.