"Bridgerton": Netflix plant weitere Staffeln

Die erfolgreiche Netflix-Serie Bridgerton ist bekannt für große Liebesbekenntnisse und spicy Sex-Szenen. In der neuesten Staffel geht es nun für eine Frau zu Sache, die für viele nicht dem Schönheitsideal entspricht: Sie ist dick, klein und nerdig. Doch genau so ein Vorbild hätte unsere dicke Autorin in ihrer Teenagerzeit gebraucht.