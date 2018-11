So klingen Brian Enos neu gemasterte Ambient-Alben heute

Januar, 1975. Der britische Musiker Brian Eno liegt nach einem Autounfall im Bett eines Krankenhauses. Er kann sich kaum bewegen. Mit Mühe legt er eine Schallplatte mit Harfenmusik aus dem 18. Jahrhundert auf einen Plattenspieler neben seinem Bett. Die Musik ist so leise eingestellt, dass er sie kaum hört. Sie vermischt sich mit den Geräuschen der Umgebung, sie wird, wie es Eno später in den Liner Notes zu seinem Album „Discreet Music“ schreibt, auf seltsame Weise, Teil des Raumes. Wie das Licht, die Temperatur, die Möbel.

Bowies Soundtrack nach dem Drogenentzug

„Discreet Music” ist Enos erstes Ambient-Album und das Ergebnis der Erkenntnis, dass Musik für den Hintergrund eine eigene Qualität haben kann. Das Album beginnt mit einem 31-minütigem flächigen Tonband-Loop, der scheinbar endlos weiterläuft. Eno sagt, man soll „Discreet Music“ möglichst leise hören. Für David Bowie hatte das Album eine heilsame Wirkung, es war der Soundtrack zu seinem Drogenentzug.

Ambient Music, Musik für den Hintergrund, solle „so unauffällig wie möglich, so auffällig wie nötig“ sein, meint Eno. Man müsse sie genauso gut „ignorieren wie interessant finden“ können. Auf „Music For Airports“, 1978 veröffentlicht, verfeinert Eno die Idee einer Musik für Räume. Eno saß am Köln-Bonner-Flughafen fest und fragte sich, warum die funktionellen, grauen Wartehallen nicht mit Musik untermalt werden?

Ohne Ende und ohne Pointe

Schon Erik Satie hatte in den 1920er-Jahren die Idee einer „musique d’ameublement“, einer dekorativen Gebrauchsmusik. Doch erst mit der Erfindung des Tonbands setzten sich die gemalten Klangbilder eines Brian Eno endgültig durch. Ambient, das war in den 1970er Jahren, dem Jahrzehnt der progressiven Gitarren, auch ein Statement gegen das Rock-Establishment. Eine neue, kontemplative Form des Hörens. Eine Musik, die nicht auf Strophe und Refrain basiert, sondern scheinbar endlos selbst zu arbeiten scheint. Eine Musik ohne Ende, ohne Pointe, ohne Richtung.

Was in den 1970er-Jahren neu war, ist heute Alltag. Besonders Spotify setzt auf Musikplaylists, die ewig im Hintergrund dudeln können, ohne aufzufallen. „So unauffällig wie möglich, so auffällig wie nötig“, das könnte heute auch ein Werbespruch von Spotify sein. Playlists wie „Ambient Chill“, „Peaceful Piano“ oder „Calm Vibes“ animieren zum beiläufigen Hören. Bald liefern Algorithmen den passenden Soundtrack zu jeder Stimmung.

Eno mag die austauschbare Musik dieser Playlists vermutlich nicht. Doch die Idee einer generativen Musik, die sich über Codes und Algorithmen selbst erzeugt, hat Eno bereits vergangenes Jahr auf seinem Album und der dazugehörigen App „Reflections“ umgesetzt. “Discreet Music”, “Music For Airports”, “Music For Films” und „On Land“ haben die Popmusik nachhaltig geprägt. Die Wiederveröffentlichung im so genannten „half-speed mastering“-Verfahren ist jedoch eher eine Spielerei für Fans. Die klangliche Verbesserung ist minimal. Und es ist schon komisch, dass etwa „Discreet Music“, eines der wichtigsten Stücke in Enos Katalog, auf zwei Schallplattenseiten verteilt ist, also in der Mitte unterbrochen wird. Denn wenn Eno eines schaffen wollte, dann Musik, die ohne Unterbrechung immer weiter läuft.