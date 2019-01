Wie der Brexit die britische Musikszene treffen würde

"Wir sind ein zitterndes Wrack, auf dem nichts wächst" – das singt Damon Albarn auf "Merrie Land", dem aktuellen Album seiner Band The Good, The Bad & The Queen. Es ist ein Album über britische Identität, eine Liebeserklärung und Klageschrift gleichzeitig. Auf dem Album beschwört Albarn den Zusammenhalt, die Offenheit, die Vielfalt und die Vernunft Großbritanniens. All diese Eigenschaften würden von der "angelsächsistenzialistischen Krise" bedroht, in der sich sein Land seit 2016 befindet – dem Brexit.

"Wir sind geliefert"

Die meisten britischen Musiker haben eine ähnliche Einstellung zu dem Thema. Vor allem junge Musiker sind pessimistisch. Sie sehen den Brexit als kleingeistige Geste der Arroganz. Die Rockband IDLES aus Bristol haben mit "JOY AS AN ACT OF RESISTANCE" eines der wichtigsten Alben des vergangenen Jahres veröffentlicht und predigen in ihren Songs Toleranz gegenüber Einwanderern und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sänger Joe Talbot hat deutliche Worte zum Austritt Großbritanniens aus der EU: "Es ist das Schlimmste, was unserem Land seit Langem passiert ist. Und man kann sich nicht mal darauf vorbereiten. Es ist ein wirres Knäuel aus Ideen, das die Politiker selbst nicht verstehen. Sie haben sich nicht mal angeschaut, wie die britischen Gerichtshöfe die EU-Gesetze ersetzen sollen. Wir können uns also überhaupt nicht auf das vorbereiten, was da kommt. Politiker versuchen es, aber sie sind nicht mal ein Zehntel des Weges gegangen. Wir sind geliefert."

Gus Hamilton-Unger von der Indie-Band alt-J ist in den letzten Jahren süchtig nach Brexit-News geworden. Auf seinem Twitter-Account kommentiert er regelmäßig die Entwicklungen in den vertrackten Verhandlungen. Er hält den Austritt aus der EU ebenfalls für einen Fehler: "Das Traurige ist, dass wir in der Band wahrscheinlich keine Probleme bekommen werden falls der Brexit wirklich passiert. Aber ich fürchte, dass viele, die es am härtesten treffen wird, für den Brexit gestimmt haben. Die EU unterstützt viele arme Regionen im Land – Orte wie Cornwall zum Beispiel. In Cornwall haben die Menschen für den Austritt gestimmt, obwohl die EU so viel für Cornwall getan hat. Es ist sehr traurig."

Konzertreisen könnten sich nicht mehr rentieren

Hamilton-Unger ist mit seiner Band in einer relativ privilegierten Position: alt-J sind weltweit bekannt, und weil sie in großen Hallen touren, würden sich Konzertreisen höchstwahrscheinlich auch noch rentieren, falls nach dem Brexit die Kosten für Arbeitsgenehmigungen und den Transport von Instrumenten steigen würden. Diese höheren Kosten würden anfallen, wenn die Freizügigkeit für Briten innerhalb der EU, wie von Premierministerin Theresa May gefordert, wirklich beendet wird.

Und hier wird der Brexit für viele Musiker zu einer Existenzbedrohung: In einer Zeit, in der das Einkommen aus Streaming und verkauften CDs immer weiter schrumpft, bestreiten kleine und mittelgroße Bands ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch Tourneen – vor allem in Europa. Für große Bands wie Coldplay oder Radiohead wäre der finanzielle Preis des Brexit verschmerzbar, aber für unbekanntere Bands und Künstler könnte er bedeuten, dass sich Konzertreisen nach Europa nicht mehr rechtfertigen lassen. Gleichzeitig würde Großbritannien als Tour-Ziel für europäische Bands unattraktiver werden. Das würde auch den Gesamtertrag der britischen Musikindustrie beeinflussen.

Musiker der alten Garde gelassener

Ein paar Rocker der alten Garde stehen dem Austritt der EU gelassen gegenüber: Bruce Dickinson von der Metal-Band Iron Maiden zum Beispiel erzählte der französischen Kulturzeitung L'Orbs, dass sich der Brexit positiv auf die Wirtschaft auswirken würde. Auch The Who-Sänger Roger Daltrey wetterte gegen die EU.

Dickinson und Daltrey sind mit ihren Ansichten aber klar in der Unterzahl. In einem Bericht des britischen Musikindustrie-Ausschusses UK Music gaben 51% aller Befragten an, der Brexit würde ihre Arbeit innerhalb der Musikindustrie negativ beeinflussen – nur 20% glaubten, dass sich nichts ändern würde. Dass der Brexit sich positiv auf das britische Musikbusiness auswirken wird, glaubt fast niemand. Die Singer-Songwriterin Dodie Clark hat Ende letzten Jahres in einem offenen Brief ein zweites Referendum gefordert – viele ihrer Kolleginnen und Kollegen werden hoffen, dass es nach der heutigen Abstimmung dazu kommen wird, und der Brexit vielleicht noch verhindert werden kann.