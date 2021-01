Brexit-Ärger: Britische Künstler werfen Regierung Versagen vor

Nicht von ungefähr beantragten in den letzten Monaten zahlreiche britische Künstler die deutsche Staatsbürgerschaft, darunter auch Star-Dirigent Simon Rattle. Durch den Brexit wird für Künstler die Arbeit diesseits und jenseits des Kanals deutlich komplizierter – und teurer. Wer als Nicht-EU-Bürger auf dem Kontinent arbeiten will, benötigt künftig Visa, und zwar für jedes einzelne EU-Land ein eigenes. EU-Bürger, die auf der Insel beruflich tätig sein wollen, brauchen umgekehrt auch ein britisches. Vor allem Nachwuchskünstler würden darunter erheblich leiden, heißt es in einem jetzt in der Londoner "Times" veröffentlichten Offenen Brief von zahlreichen Stars des Musikgeschäfts, darunter neben Rattle auch Sting, Elton John, Ed Sheeran und Roger Waters.

"Da klafft ein Loch im Vertrag"

Sie klagen in der Anzeige, die von den Liberaldemokraten angeregt wurde, dass sie von der britischen Regierung "beschämend hintergangen" worden seien: "Im Vertrag mit der EU klafft dort, wo die Freizügigkeit für Musiker geregelt sein sollte, ein großes Loch. Jeder, der eine Europa-Tour plant, braucht jetzt kostspielige Genehmigungen und muss einen Berg von Papierkram abarbeiten." Vor allem junge, aufstrebende Musiker, die ohnehin schon wegen der Pandemie wirtschaftliche Probleme hätten, würden sich damit schwer tun. Es müssen ja nicht nur Visa für die Künstler auf der Bühne beantragt werden, sondern für den gesamten technischen Stab.