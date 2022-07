Bretonische Radiofans: Der Coming-of-Age-Film "Die Magnetischen"

Es ist Sonntag, der 10. Mai 1981. Der zweite Durchgang der Präsidentschaftswahlen läuft. Eine Gruppe junger Erwachsener in der französischen Provinz schaut zu. Doch eigentlich sind sie mit anderen Dingen beschäftigt. Die meisten kennen Marianne noch nicht. Die ist gerade mit ihrer kleinen Tochter aus Paris in den Ort ihrer Kindheit und Jugend zurückgekommen, um hier eine Ausbildung als Friseurin zu machen. Die Brüder Jerôme und Philippe, die einen kleinen Piratensender betreiben, werden sich beide in sie verlieben.

Bilder des Wandels

Vincent Maël Cardona hat den Beginn seines Debütfilms mit wackligen unscharfen Schwarz-Weiß-Bildern inszeniert. Man ist sofort drin in dieser Atmosphäre, kann ihr nachspüren – und meint einen melancholischen Schmerz zu spüren, der die Aufnahmen tief durchdringt.

Am 10. Mai 1981 setzte sich François Mitterrand im zweiten Wahlgang mit nur 51,8 Prozent gegen den Amtsinhaber Giscard d’Estaing durch. Seit rund 30 Jahren war kein Linker mehr französisches Staatsoberhaupt geworden. Die Wahl galt als Zeitenwechsel, allerdings als einer mit schlechten Vorzeichen. Unter Konservativen rief er Ängste und einen tief sitzenden Missmut hervor. Das äußerte sich in überspitzter Propaganda – gemutmaßt wurde etwa, der neue Präsident wolle Paris zu einem Gulag mit sowjetischen Panzern auf den Champs-Élysées machen. Weit gefehlt.

Utopien hatten ihre Kraft verloren

"Die Magnetischen" erzählt von einer Jugend zu Beginn jener Zeit, in der Frankreich und weitere europäische Staaten sich in einer bedrohlichen Wirtschaftskrise mit steigender Arbeitslosigkeit und hoher Inflation befanden. Ursache waren unter anderem die hohen Ölpreise. Dass sich die wirtschaftliche Situation mit Mitterand nicht verbesserte, wurde bald ihm und seiner Regierung zugeschrieben. Längst überfällige Reformen hatte er zwar angestoßen, doch auch eine relativ konservative, konsumfreundliche Wirtschaftspolitik konnte die Lage nicht wesentlich verbessern. All das schwingt mit in "Die Magnetischen". Der Film findet stimmige Bilder für das Erwachsenwerden in einer Zeit, in der die Utopien der sechziger und siebziger Jahre ihre Kraft verloren hatten und junge Menschen alles andere als optimistisch in die Zukunft blickten.

Soundtrack einer Zeit

Im Grunde genommen ist "Die Magnetischen" ein Musikfilm. Jerôme kündigt über den Piratensender einen Mitschnitt des letzten Konzerts der britischen Band Joy Division im Mai 1980 an, spricht vom letzten Aufschrei eines Engels, den der Himmel zu sich berufen habe – und meint damit den Sänger Ian Curtis, der kurz zuvor Selbstmord beging und eine Welt "ohne Möglichkeiten" besungen hatte, etwa mit der Zeile "Hier sind die jungen Männer mit Last auf ihren Schultern".

Über die Musik der Punkbands, die wie aus dem Nichts entstanden waren, spiegelt Vincent Maël Cardona, selbst 1980 geboren, jene fatalistische Stimmung unter jungen Menschen, die damals glaubten, es gebe kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Die Musik war Beleg dafür und Trost zugleich. Neben diesen Soundtrack einer Zeit der Desillusionierung stellt Cardona eine herzzerreißende Brüder- und Liebesgeschichte, auch einen Ausflug ins ominöse Westberlin der achtziger Jahre, und will deutlich machen: Vieles, was die Menschen umtrieb, wiederholt sich aktuell – es bestünden einige Parallelen zwischen globalen und persönlichen Frustrationen damals wie heute.

Bizarre Form von Energie

Vincent Maël Cardona: "Zwischen 1978 und 83 entstanden plötzlich Piratensender und Bands, als eine Reaktion auf die Hoffnungslosigkeit. Vieles von dieser Desillusionierung erleben wir erneut: drohende Massenarbeitslosigkeit, eine Wirtschaftsliberalität, die es eher schlimmer als besser macht, dazu große Sorgen um die Umwelt, die genau Anfang der 80er begannen. Es ist heute wie damals – wir leben, geleitet von einer bizarren Form von Energie – in einer beunruhigenden Übergangszeit."