Breitbrunn trauert um einen besonderen Flüchtling

Rund 70 Asylbewerber leben derzeit in dem umgebauten Schwesternheim des Klosters in Breitbrunn am Ammersee. Darunter auch viele Iraner, einige von ihnen sind zum christlichen Glauben konvertiert. So wie Farshad Shiri. Nach einem Coronafall mussten die Bewohner der Asylunterkunft im November unter Quarantäne gestellt werden. Als die Polizei jeden Bewohner im Heim informieren wollte, fand sie Farshad leblos in seinem Zimmer. Eine Obduktion hat Suizid und Gewalteinwirkung ausgeschlossen. Die Todesursache bleibt ungeklärt.

Hilfsbereit, fröhlich und aktiv im Dorfleben eingebunden

Unfassbar für Farshads Paten und alle, die ihn kannten. Für Familie Steglich war Farshad wie ein Familienmitglied. Er war bei allen wichtigen Familienfesten dabei. Für die Kinder war er wie ein älterer Bruder, stets hilfsbereit und fröhlich. An sein Lachen erinnern sich die Menschen im Dorf, die ihn kannten, am meisten. "Den Vorzeigeflüchtling" nannten sie ihn liebevoll in dem Badeort am Ammersee. Eine beinahe abgeschlossene Glaserlehre, den Führerschein selbst abgespart vom knappen Lohn, er lässt sich taufen, bittet darum, zwei Deutschkurse parallel machen zu dürfen, ist aktiv im Sportverein. Diesen Farshad, den kannte jeder. Er packte bei allem gerne mit an, war aktiv im Dorfleben eingebunden. Der Dampfersteg war der Lieblingsort des guten Schwimmers, der den See liebte und sogar im Winter seine Runden drehte. Der See bedeutete für Farshad Freiheit im Gegensatz zu seinem kleinen Zimmer im Asylbewerberheim. Er war ein begeisterter Sportler, stets aktiv, ohne bekannte Vorerkrankungen.

Breitbrunner finanzieren seine Beerdigung

Rund 100 Menschen kommen am vergangenen Freitag zu Farshads Beerdigung. Die Breitbrunner haben zusammengelegt, um sie zu bezahlen. Sie organisieren, dass auch Farshads Freunde im Asylbewerberheim digital über Videoschalte an der Trauerfeier teilnehmen können. Die Bewohner sind noch immer wegen eines Coronafalls in Quarantäne. Pfarrerin Katrin Hussmann erzählt berührend von gemeinsamen Momenten mit Farshad. Von seinem kindlich fröhlichen Gemüt. Von dem Tag, als er vor seiner Führerscheinprüfung aufgeregt zu ihr kam, um zu beten. Doch seit einigen Monaten war da noch eine andere Seite in ihm.

Drohende Abschiebung war eine Belastung für ihn

Trotz Musterbeispiel an Integration wurde Farshads Asylbewerbergesuch abgelehnt. Deswegen durfte er nicht aus der Unterkunft ausziehen, obwohl er viele Möglichkeiten gehabt hätte. Im Ablehnungsbescheid vom Mai 2017 steht: "Der Antragsteller ist kein Flüchtling im Sinne dieser Definition. Er hat seine begründete Furcht vor Verfolgung nicht glaubhaft gemacht." Paten und Freunde schalteten Anwälte ein. Trotzdem kam vor einem halben Jahr die Androhung zur Abschiebung in den Iran. Vor allem seine laufende Ausbildung schützte Farshad noch und gewährte ihm eine Duldung. Doch die hoffnungslose Situation und Perspektivlosigkeit belastete den jungen Mann immer mehr. Für Konvertiten wie Farshad kann eine Rückkehr in den Iran das Todesurteil bedeuten. Farshad hatte Angst vor Verfolgung und Folter. Wie schlecht es ihm in den Wochen vor seinem Tod wirklich ging erfahren nur die, die seine Muttersprache sprechen und nächtelang mit ihm zusammensitzen. Seine iranischen Mitbewohner erzählen während der Trauerfeier in der Kirche über Videoschalte von einem tief verzweifelten Mann, der bei den deutschen Freunden weiterhin als unkompliziert und fröhlich wahrgenommen werden wollte. "Das Lachen auf seinem Gesicht wurde weniger", bemerkte Pfarrerin Katrin Hussmann bei Farshad Verabschiedung. "Haben wir alle nicht genügend hingeschaut, als er selbst Hilfe brauchte?" Sie nimmt vor allem die Behörden in die Pflicht, dass Menschen, die bereits so gut integriert sind, eine Perspektive bekommen und nicht zurückgeschickt werden.

Beisetzung auf dem Friedhof Breitbrunn

Farshad findet seine letzte Ruhe auf dem Friedhof in Breitbrunn. Eine Breitbrunnerin bietet das Grab ihrer Familie als letzte Ruhestätte für Farshad an. In Breitbrunn war er ein Teil der Gesellschaft, von der er nie ein Teil sein durfte. Es ist ein trauriger Tag in diesem sonst fröhlichen Ort am See. Am 16. Dezember wäre Farshad 35 Jahre alt geworden.