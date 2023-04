Bregenzer Festspiele: "Wir können nicht 10 Prozent drauflegen"

Auch künftig soll es nach Angaben der Bregenzer Festspiele möglich sein, für dreißig Euro eine Aufführung auf der rund 7.000 Plätze umfassenden Seebühne besuchen zu können - allerdings nicht am Wochenende. Geschäftsführer Michael Diem sagte auf einer Pressekonferenz in München, durchschnittlich würden die Kartenpreise um vier Prozent angehoben: "Die sich abzeichnende Teuerung wollen und können wir nicht weitergeben. Wir können nicht einfach zehn Prozent drauflegen." Die billigsten Karten würden auch deshalb nicht verteuert, weil die "Besucher den Festspielen treu geblieben" seien. Die Seitenplätze in den hintersten Reihen der Seebühne, die unter der Woche für dreißig Euro angeboten werden, kosten an Freitagsterminen allerdings 42 Euro, an Samstagen sogar 54 Euro.

"Warum sollen wir das nicht machen?"

Doch die Preise für die aktuelle "Madame Butterfly" von Giacomo Puccini sind offenbar derzeit kein Problem: Michael Diem bestätigte, dass aus der Schweiz anreisende Gäste, die etwa zehn Prozent des Gesamtpublikums ausmachten, "nur die teuersten Karten" ordern, womit "Premiumangebote" von bis zu 413 Euro gemeint sind. Dafür gibt es dann regensichere, gepolsterte Sitze, ein viergängiges Dinner und einen "Farewell-Drink" samt Fingerfood inklusive. "Wir haben auch begonnen, die Freitags- und Samstagstermine teurer zu machen", so Diem: "Warum sollen wir das auch nicht machen? Wenn das nachgefragt und bezahlt wird, ist es einfach richtig, das zu tun. Wer es sich leisten kann, soll das auch bezahlen, da habe ich kein Problem damit." Die teuersten Karten seien jedenfalls zuerst verkauft.

Die Festspiele finanzieren sich zu etwa 75 Prozent selbst, wobei nur auf der Seebühne Gewinne eingefahren werden, vorausgesetzt, sie ist zu mehr als neunzig Prozent besetzt. Das ist derzeit der Fall: "Wir hatten nach der Pandemie wenig oder gar keinen Besucherschwund. Die Menschen wollten wieder was erleben und haben sich gesagt, wenn, dann Open Air. Wir haben nicht die Auslastungsprobleme vom Sprechtheater." Das könne auch daran liegen, dass die "Barriere" für Musiktheater in Bregenz niedriger liege als in einem Opernhaus: "Das haben wir bewusst gemacht. Dazu gehört auch die Vermittlung. Wir führen 27.000 Gäste pro Saison über die Seebühne."

Dabei nehme die Zahl der Bustouristen stetig ab, so Michael Diem: "In den vergangenen zehn Jahren hat sich das halbiert. Auch die Siebzigjährigen buchen ihre Karten und ihr Hotel inzwischen bei uns direkt." Dagegen wachse der Markt für Gehbehinderte, für die es spezielle Pauschalangebote mit Busanreise gebe. Das Problem dabei: Busse könnten für diese Klientel bisher nicht ausreichend nah an das Festspielgelände fahren, da gebe es bei der Infrastruktur Modernisierungsbedarf, ähnlich wie beim zentral gelegenen, aber maroden Bahnhof: "Da müssen wir uns Sorgen machen."

"Das finde ich großartig!"

Der Anteil der deutschen Touristen sei in den letzten Jahren von sechzig auf siebzig Prozent gestiegen. Intendantin Elisabeth Sobotka verwies darauf, dass manche Hotels in Lindau zur Festspielsaison ihre Betten nur gemeinsam mit Karten für die Seebühne vermarkteten: "Diese Geschichte liebe ich einfach, ob sie stimmt oder nicht. Das finde ich großartig! Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich echt gerührt." Auf Anfrage des BR bestätigte die Leiterin der Lindauer Tourist-Information, Katja Evers, dass manche örtliche Hotels, vor allem die in bester Lage an der Hafenpromenade, in der Hochsaison nur mehrtägige "Packages" inklusive Karten anbieten, also keine Einzelnächte von Samstag auf Sonntag gebucht werden können.

"Das ist ja auch eine Investition, die diese Hotels tätigen. Sie müssen die Karten vorab ordern und diese Tickets dann auch verkaufen. Deswegen gibt es ein großes Interesse daran, diese Packages anzubieten, sie werden ja auch nachgefragt", so Evers. Allerdings bleibe es immer möglich, auch ohne den Besuch der Bregenzer Festspiele die Inselstadt in der Hochsaison zu besuchen, allerdings gebe es dann eher dezentrale Übernachtungsmöglichkeiten.

"Sehr ruhige und klassische Inszenierung"

Intendantin Elisabeth Sobotka zeigte sich "überrascht", dass die "Madame Butterfly" beim Publikum soviel Zuspruch findet: Gemessen an der vorhergehenden, wild bewegten und "geradezu schrillen" Produktion von Verdis "Rigoletto" handle es sich um eine "sehr ruhige, ja nahezu klassische Inszenierung". Es sei verblüffend gewesen, wie die "Ruhe und Konzentration" auch vor 7.000 Zuschauern funktioniere, selbst wenn nur die Hauptdarstellerin auf der Bühne stehe: "Das hat mich wahnsinnig bewegt." Zum Erfolg habe sicherlich auch die "farbenreiche und dichte Komposition" beigetragen, die an Filmmusik erinnere: "Nach dem Rigoletto haben wir uns schon gefragt, ob es noch ohne Bewegung geht, und es geht wunderbar, aber nicht jedes Stück."