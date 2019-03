Bregenzer Festspiele setzen in der nächsten Saison auf Narren

Richtfest auf der Seebühne

Immerhin 27 Mal soll der "Rigoletto" die 7000 Plätze umfassende Seebühne füllen, inszeniert von Philipp Stölzl, der als Filmregisseur mit "Nordwand" (2008), "Goethe!" (2010) und "Der Medicus" (2013) erfolgreich war und Musikvideos für Bands wie Rammstein, Die Toten Hosen und Rosenstolz drehte. Auch in der Oper ist er kein Neuling: An der Bayerischen Staatsoper war er vor zwei Jahren für "Andrea Chenier" zuständig, in Berlin für Wagners "Parsifal", und auch schon bei den Salzburger Osterfestspielen engagiert. Stölzl schätzt "große" und effektvolle, mitunter märchenhafte Bilder, so dass er die Möglichkeiten der Bregenzer Freilichtbühne sicherlich ausreizen wird und auch nicht irritiert sein dürfte von den Einschränkungen durch Wasser, Wind und Wetter. Demnächst ist Richtfest für das Bühnenbild, in dem neben einem riesigen Clowns-Kopf auch Hände mit beweglichen Fingern zu sehen sein werden, und eine Stunt-Truppe ist für "Rigoletto" natürlich auch schon gebucht. Stölzl wird sein eigener Bühnenbildner sein, unterstützt von Heike Vollmer. Aus der Sicht von Elisabeth Sobotka ist das ein Vorteil: "Wenn Regie und Bühnenbild in einer Hand liegen, gibt es eine sehr intensive Beziehung zum Stück. Das gilt ja für jedes Opernhaus, aber bei uns ganz besonders, denn die Skulptur, die geschaffen wird, wirkt einerseits am Tag als Symbol für das Stück und muss sich am Abend zum Bühnenbild wandeln. Wenn das von einem Kopf erdacht wird, ist es schön in der Zusammenarbeit und ich glaube auch sehr überzeugend." Tatsächlich pilgern im Sommer zahlreiche Touristen zur Seebühne, nur um die gigantische Kulisse zu bestaunen.

"Eine wirklich unsympathische Gestalt"

Ausnahmsweise muss die Oper nicht gekürzt werden, sie überschreitet ohne Pause nicht die in Bregenz vorgegebene Maximal-Länge von zwei Stunden. Die Besucher müssen ja die letzten Bahn- und Schiffsverbindungen erreichen. Vorher werden sie einem Wechselbad der Gefühle ausgesetzt sein. Elisabeth Sobotka: "Es beginnt ja sehr lustig mit einem Fest, und unmerklich kippt es in die Tragödie. Der Herzog ist ja wirklich eine unsympathische Gestalt, singt aber eine der schönsten Tenor-Arien, und ich meine jetzt nicht 'La Donna é mobile', sondern 'Ella mi fu rapita', und in dem Moment, in dem er singt, glaubt man ihm die große Liebe." Video-Einspielungen wird es in diesem Jahr nicht geben, so Sobotka, der Bodensee werde in die Inszenierung aber wieder mit einbezogen. Die untreue Carmen war in den Wellen von ihrem eifersüchtigen Liebhaber Don José spektakulär "ertränkt" worden.