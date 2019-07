Bregenz: Jeder kann Rigoletto per Smartphone röntgen

Mit Spannung wird die Eröffnung der 74. Bregenzer Festspiele am kommenden Mittwoch erwartet. "Rigoletto" steht erstmals auf dem Programm seit der Wiedereröffnung des "Spiels auf dem See" im Jahr 1946. Victor Hugos Geschichte um den italienischen Frauenhelden aus Mantua, der seinen Herzog und jede Menge Ehemänner zu "Gehörnten" macht, wurde als Oper von Verdi 1851 in Venedig uraufgeführt.

Kontraste zwischen Spektakel und Kammerspiel

Die aktuelle Inszenierung in Bregenz liegt in der Hand von Philipp Stölzl. Für den 1967 geborenen Münchner Regisseur, der durch seine Musikvideos für die Gruppe Rammstein bekannt wurde, geht mit der Seebühnen-Inszenierung ein großer Traum in Erfüllung. An Verdi interessieren den 52-Jährigen die einzigartigen Kontraste zwischen Spektakel und intimem Kammerspiel. Die Wiener Symphoniker spielen dazu unter Leitung von Enrique Mazzola.

Röntgenblick per Smartphone

Schon jetzt können virtuelle Besucher die Oberfläche des Bregenzer Clownskopfs in HD unter die Lupe nehmen. Sie finden Antworten auf Fragen, wie die, woraus die Clownsnase besteht, wie der Ballon gesteuert wird und viele andere mehr. Nützliche Infoboxen liefern Details über Funktion und Material einzelner Bestandteile. Da der Online-Röntgenblick dynamisch auf Bewegungen des Smartphones reagiert, kann der Betrachter sowohl die echte Opernkulisse sehen als auch gleichzeitig in sie hineinblicken. Der Bildschirm zeigt jeweils jenen Teil der Bühne, auf den das Smartphone gerichtet wird. So kann man sich weg vom Kopf, hin zu den roboterartigen Fingergelenken bewegen und den Pfaden der Hydraulik bis zu den Antrieben auf die Hinterbühne folgen.

Bundespräsident Van der Bellen hat das "Letzte Wort"

Zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele werden zahlreich Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Politik erwartet. Festspielpräsident Hans-Peter Metzler wird die Gäste begrüßen, ihm folgen Außen- und Kulturminister Alexander Schallenberg und Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er hat am Ende seiner Rede mit der traditionellen Eröffnungsformel das „letzte Wort“.

