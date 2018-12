Brechtfestival Augsburg: Menschen in der Stadt

Das "Brechtfestival für Städtebewohner*innen", wie die Auflage 2019 offiziell heißen wird, findet vom 22. Februar bis 3. März 2019 statt. Der künstlerische Leiter, Patrick Wengenroth, und sein Team nehmen dabei Bertolt Brechts Gedichte als Folie, um die gesellschaftlichen Widersprüche im Nebeneinander des städtischen Lebens aufzuzeigen.

Lange Brechtnacht, Lesungen und Workshops

36 Programmpunkte an 19 Spielorten sind geplant, dazu wird es mobile Vorführungen quer durch die Stadt geben. "Wir wollen überall in Augsburg präsent sein", so Wengenroth. Dafür kommt auch Unterstützung von außen. Den Auftakt macht etwa das Berliner Ensemble mit "Auf der Straße", in dem zwei Schauspielerinnen mit drei Obdachlosen ein dokumentarisches Theaterstück erarbeitet haben.

Das Staatstheater Augsburg zeigt Brechts kraftstrotzende Jugendwerk "Baal", inszeniert von einer Frau, Regisseurin Mareike Mikat. Das Junge Theater Augsburg spürt dagegen der deutsch-amerikanischen Stadtgeschichte nach, genauer den US-Streitkräften, die Augsburg so sehr geprägt haben und von deren Historie kaum noch etwas erhalten ist. Eine feste Größe im Programm ist die Lange Brechtnacht am 1. März, dazu kommen Poetry-Slams, Lesungen und Workshops.

Neues Konzept für 2020

"Wir wollen bewusst politisch und fordernd und überregional sein", erklärte Wengenroth bei der Präsentation des Programms. Er wird das Festival zum dritten und damit letzten Mal leiten. Für das Brechtfestival 2020 soll das Regieduo Tom Kühnel und Jürgen Kuttner ein neues Konzept erarbeiten. Im Zentrum soll dabei die Bedeutung des Brechtschen Werkes in einer Zeit zunehmender politischer Spannungen und Unwägbarkeiten stehen. Auch 2019 wird das Brechtfestival von Bayern 2 präsentiert.