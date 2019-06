Brecht und Bratwurst: "Dreigroschenoper" in Eggenfelden

Beim Handlesen will Mackie Messer nur die guten Prognosen hören, er ist also doch sentimentaler als es scheint. Dabei kennt er natürlich weder ein schlechtes Gewissen, noch schlechte Manieren, nur schlechte Umsätze. Der Mann ist also wie geschaffen für den Kapitalismus und in jeder Hinsicht unverschämt, sogar unverschämt gut aussehend: Markus Krenek spielt ihn im Theater an der Rott in Eggenfelden als österreichischen Stenz im weißen Anzug mit schwarzen Glacéhandschuhen. Ein eleganter Frauenversteher und ungewöhnlich dezenter Flaneur. Richtig gefährlich wirkt er nicht, er ist auch weder sarkastisch, noch kaltschnäuzig oder brutal, dafür hat er erotische Ausstrahlung: Klar, dass nicht nur die Huren von Soho von ihm hingerissen sind, sondern auch die brave Polly Peachum.

Melancholischer Totentanz

Regisseur Lorenz Gutmann zeigt die "Dreigroschenoper" als recht melancholischen Totentanz. Der Schnitter treibt sich von Anfang an als Kind auf der Bühne herum, ausgestattet mit einer bunten Maske, wie sie die Mexikaner Allerheiligen tragen, am dort sehr wichtigen Día de Muertos, bei dem die Verstorbenen mit einer ausgelassenen Party geehrt werden. In Eggenfelden stößt der Tod wahllos die Passanten an, ohne dass die es zunächst merken, und doch steht Macheath, der schlimmste Verbrecher von England, am Ende natürlich unter dem Galgen und fügt sich in sein Schicksal. Ausstatter Gerrit von Mettingen hatte dafür einen Raster-Raum mit quadratischen Holzelementen entworfen, eine sehr formatierte Angelegenheit, als ob die Mitwirkenden optisch zurecht gestanzt werden sollten für die Profitmaximierung. Und tatsächlich wird Mackie Messer, als er in "Old Bailey" einsitzt, von diesen Elementen im eigentlichen Sinn des Wortes "eingekastelt".