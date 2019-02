Brecht, Peaches und die Wollust in "Die sieben Todsünden"

Kann denn Liebe Sünde sein? Natürlich, eine Todsünde sogar, Wollust genannt! Es ist ein ironisches "Ballett mit Gesang", das die Emigranten Kurt Weill und Bertolt Brecht 1933 in Paris relativ schnell zusammenschusterten. Zwei unterschiedlich begabte Schwestern, beide mit Namen Anna, träumen den Traum vom Eigenheim in Louisiana. Dafür verkaufen sie sich an Tingeltangel-Cabarets und reiche Männer.

Zwei Schwestern im Boxring

Diese beiden Annas, die angeblich "sieben Todsünden" begehen, hat Regisseurin Anna-Sophie Mahler in Stuttgart nun in einen Boxring gestellt. Von Bertolt Brechts Handlung bleibt kaum etwas übrig. Dafür sieht man den Kampf dieser beiden Frauen gegen sich selbst, das Ringen um die weibliche Emanzipation. Und man sieht, nebenbei, was für eine tänzerische Sportart das Boxen sein kann – sehr schön grundiert vom Staatsorchester Stuttgart, das Kurt Weills Musik manchmal streng, manchmal hollywoodesk-entertainend rüberbringt.

Dies alles ist als Rückschau angelegt. Denn in Stuttgart gibt es eine dritte Anna, die Electroclash-Sängerin Peaches. Sie kommentiert den Kampf der beiden Schwestern singend. Und das macht sie ziemlich gut. Sie ist keine Lotte Lenya, aber sie singt die Songs sehr straight, unangestrengt und ohne Pathos. Derweil bekriegen sich im Ring artistisch die Schauspielerin Josephine Köhler und der Tänzer Louis Stiens, der auch choreographiert hat.

"Proletin der Weiblichkeit"

Das ist anfangs ein schönes Bild, aber das Konzept verbraucht sich schnell. Vor allem wird bald klar, dass das kurze Brecht-/Weill-Spektakel über die ausgebeutete Frau nun geradewegs in ein normales Peaches-Konzert hinübergleitet, in eine Demonstration heutiger lesbischer Emanzipation. Als Scharnier und Bindeglied dient ein Text der französischen Autorin Virginie Despentes. Darin wird das sexuell und ökonomisch unangepasste Weib, die "Proletin der Weiblichkeit", beschworen. Josephine Köhler zitiert hierbei so ziemlich alle Varianten moderner Frauen, die der gängigen Norm widersprechen.

Danach fahren ganze Batterien von Scheinwerfern herunter, und die mit fünf monströsen Brüsten ausstaffierte Peaches singt, rappt und schreit ihre punkigen Songs in den Zuschauerraum: "How do you like my cunt?", "Put your dick in the air!" und "Fuck the pain away!" Das ist mit Electrobeats unterlegt und suggestiv, intellektuell aber eher unterkomplex. Die zuhauf ins Theater geströmte schwul-lesbische Szene feiert die Sängerin gleichwohl wie einen Messias.

Pussy-Terror im Garten der Lüste

Die Subkultur ist also im Staatstheater angekommen. Auf der großen Bühne gibt es nun Clubkultur. Und das Theater hat ein neues, sehr junges Publikum hinzugewonnen. Pussy-Terror im Garten der Lüste: Dagegen ist nichts zu sagen. Wenngleich AfD, CSU und manch anderen das nicht gefallen wird. Denn die Peaches-Songs sind eine Aufforderung zum lesbisch-sexuellen Aufruhr, der angeblich das kapitalistische System erschüttern würde. Das wiederum ist ziemlich naiv gedacht – schon Wilhelm Reich wollte per Orgasmus den Kapitalismus überwinden. Hat nicht ganz geklappt, das System steht noch relativ stabil.

Zum versöhnlichen Schluss tanzt die bejahrte Balletteuse Melinda Witham zu einem melancholischen Stück von Charles Ives. Während die alte Generation zurückblickt, feiert die junge Generation sich selbst und ihre Todsünden. Auch Stuttgart ist nun Babylon, oder sagen wir: ein Babylönle.