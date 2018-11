"Breaking Bad"-Film offenbar in Arbeit

Der Regisseur und Drehbuchautor Vince Gilligan plant offenbar einen Film zu seiner Serie „Breaking Bad“. Das berichtet das US-Magazin „The Hollywood Reporter“ unter Berufung auf anonyme Quellen. Unklar sei noch, ob der etwa zweistündige Film im Kino oder im Fernsehen laufen soll. Auch, ob es sich um eine Fortsetzung der Serie oder eine eigenständige Geschichte handeln soll, sei noch unbekannt.

Gerüchten zufolge soll es in dem Film um einen Mann gehen, der zunächst entführt wird und anschließend vor seinen Peinigern flieht. Zur möglichen Besetzung der Rollen liefert das Magazin keine Informationen. Ob also Bryan Cranston alias "Walter White" und Aaron Paul alias "Jesse Pinkman" wieder mit dabei sein werden, ist also noch unklar.

Dreharbeiten in New Mexiko

Das Drehbuch soll dem Magazin zufolge von Gilligan stammen, möglicherweise übernehme er auch die Produktion und Regie. Unterstützung soll er dabei von Mark Johnson und Melissa Bernstein bekommen, die bereits an „Breaking Bad“ und der Serie „Better Call Saul“ mitgearbeitet haben. Die Produktion soll in diesem Monat in dem US-Bundesstaat New Mexico beginnen – da, wo auch die Serie „Breaking Bad“ gedreht wurde. Der Film könnte den Namen "Greenbrier" tragen. Die Filmbehörde von New Mexico bestätigte, dass ein Projekt mit diesem Titel gedreht werden solle.

Die Geschichte um den Chemielehrer Walter White, der an Lungenkrebs erkrankt, anfängt, Drogen herzustellen und sich immer mehr zu einem rücksichtslosen Kriminellen entwickelt, hat bei Fans Kultstatus erreicht. Die fünf Staffeln umfassende Serie wurde unter anderem mit 16 Emmys ausgezeichnet.