Oper mit braunen Flecken: "Das Schloss Dürande" in Meiningen

Fackel in den Pulverturm

Das stimmt: Das Publikum in Meiningen reagierte sehr freundlich auf diese Wiederentdeckung. Gleichwohl bleibt der Eindruck, dass hier über gut drei Stunden romantischer Schwulst auf die Bühne kam, wie er den Nazis behagte. Im Kern ist "Schloss Dürande" antibolschewistisch und reaktionär, wird doch die französische Revolution in ein äußerst düsteres Licht getaucht, während der schlappe Adel sich nicht so recht zu helfen weiß. Regisseur Ansgar Haag vermied es, die politische Belastung der Oper optisch deutlich zu machen oder die Handlung gar in die Zeit der Uraufführung zu verlegen. Die Ausstatter Bernd Dieter Müller und Annette Zepperitz hatten einen schief gestellten Einheitsraum entworfen: Sinnbild von Verhältnissen, die ins Rutschen geraten. Drumherum sorgte ein Lichtrahmen für die Anmutung eines Fernsehers mit "Ambi-Light", wo die Umgebung ja immer im selben Farbton schimmert wie die gerade gezeigten Bilder. Die Mitwirkenden fügten sich teils sehr engagiert in ihr Schicksal, an dieser schwierigen Oper beteiligt zu sein: Shin Taniguchi war ein kerniger Antiheld, der am Ende die Fackel in den Pulverturm wirft, Matthias Grätzel ein eindrucksvoller alter Graf, der mit seinem mumienhaften Auftreten markant zu diesem etwas unheimlichen Opern-Wiedergänger passte. Ja, dieser Abend war äußerst fair gegenüber Othmar Schoeck, stellte aber auch die Frage, ob Musik als solche unbelastet sein kann. Langatmig auf jeden Fall, und hohltönend auch.

Wieder am 10., 16. und 29. März 2019, weitere Vorstellungen.