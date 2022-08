Brauen mit Mehrwert: "Bier und Kunst" in Kloster Andechs

Auf der Wiese unterhalb des Klosters Andechs wird in diesen Tagen gesägt, geklopft, geschnitzt, gebohrt und gemalt. Drei Künstler erschaffen hier Werke zum Thema "Bier", die auf dem Klostergelände im Rahmen des Symposiums "Kunst und Bier" ausgestellt werden.

Einer der Künstler ist Tim Weigelt. Der Jenaer schnitzt an einem großen Baumstamm. Was jetzt noch ein klobiges Stück Holz ist, soll schon in wenigen Tagen eine Skulptur sein. Ein Zapf-Hahn – mit Hahnenfüßen, Hahnenfedern und einem Zapfhahn als Kopf. "Ich hab mir sagen lassen, dass das auf gut bayrisch auch ein Wolpertinger sein kann. Ein Mischwesen", sagt er lachend. Ein Mischwesen aus Hahn und Zapfanlage in diesem Fall.

Kunst und Bier - eine einzigartige Kombination

Schon seit über 500 Jahren wird im Kloster Andechs gebraut. Jahrhundertelang waren die Benediktiner, die hier leben, selbst als Braumeister tätig. Die moderne Großbrauerei, die auch heute noch zum Kloster gehört, produziert mittlerweile mehr als zehn Millionen Liter pro Jahr.

Das kunstsinnige Symposium hat indessen Hubert Huber 2001 initiiert. Selbst Künstler und Bierliebhaber, leitet er die Veranstaltung noch heute. "Künstler und Wein war immer schon selbstverständlich", sagt er, "aber Kunst und Bier ist einzigartig in der Welt. Es gibt nichts Vergleichbares."

Huber ist auch Mitglied der Jury, die darüber entscheidet, welche der zahlreichen Vorschläge beim Symposium realisiert werden. Die Bewerbungen kommen mittlerweile aus der ganzen Welt, insgesamt 38 Künstler haben in diesem Jahr ihre Entwürfe eingereicht.

Austausch mit den Künstlern vor Ort

Huber freut sich vor allem darüber, dass die Besucher die Entstehung der Kunstwerke live verfolgen und die Künstler kennenlernen können. "Hier haben sie halt mal die Möglichkeit, mit den Künstlern zu sprechen und auch zu sehen, wie diese ihre Idee umsetzen", sagt Huber, der bedauert, dass man häufig nur der Kunst, nicht aber den Künstlern selbst begegnet.

Auch Tim Weigelt spürt viel Interesse an seiner Arbeit. Am häufigsten werde er nach dem Holz gefragt, das er verwendet. "Aber das ist immer nur der Opener für tiefergehende Unterhaltungen." Die Besucher würden dann auch oft von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, berichtet Weigelt. "Bis dahin, dass der Großvater mal eine Krippe geschnitzt hat."

"Bierkönigin"-Büste mit Dirndl und Diadem

Auch die Künstlerin Gabriele Köbler lässt in dieser Woche das Kunstwerk entstehen, mit dessen Entwurf sie sich beworben hat. Wenn ihre "Bierkönigin" einmal fertig ist, wird eine angemalte Büste aus gegossenem Beton zu sehen sein. Mit einem Dirndl-Oberteil und einem Diadem aus Hopfenblüten im Haar.

Die Pfälzerin ist durch eine Anzeige in einem Fachmagazin auf das Symposium aufmerksam geworden. Einen Bezug zu Andechs hatte sie allerdings vorher schon. Denn in ihrer pfälzischen Heimat in Haßloch findet jedes Jahr ein großes "Andechser Bierfest" statt. Und die beiden Landkreise Starnberg und Bad Dürkheim pflegen eine Partnerschaft. "Das hat mich natürlich insofern gereizt, weil ich die Gegend hier gut kenne und auch schätze", erzählt sie. "Und ich habe mich nachher riesig gefreut, dass ich von der Jury auch ausgewählt wurde."

Künstler und Besucher aus der ganzen Welt

Mehr als 2.000 Besucher kommen jeden Tag in Andechs vorbei. Wer nicht eh schon das Symposium angesteuert hat, stolpert auf dem Weg nach oben zum Kloster regelrecht darüber. Viele bleiben stehen, schauen sich die entstehenden Kunstwerke an und kommen mit den Künstlern ins Gespräch. Sogar einen Vormittag für Kinder gibt es mittlerweile. Die können mit den Künstlern ihre eigenen kleinen Kunstwerke anfertigen und mit nach Hause nehmen.

Noch bis zum 24. August, immer von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, können sich die Besucher hier mit den Künstlern austauschen und ihnen beim Arbeiten über die Schulter schauen. Dann sind die Kunstwerke fertig und werden die nächsten zwei Jahre in Andechs ausgestellt.