Der Musikstreaming-Dienst Spotify oder die Wohnungsplattform Airbnb begannen als kleines Startup. Sie wurden zu millionenschweren Unternehmen, weil sie eine innovative Idee hatten, die für die Lebenswelt von Menschen weltweit relevant war.

Aber Kirchen als Startups: Hier die Jahrhunderte alte Traditionen, Rituale, eine über 2.000 Jahre lange Kirchengeschichte. Dort die smarten, kreativen, innovativen Typen, die sich - so das Klischee - in Fabriketagen oder Garagen hippe Ideen ausdenken. Für den katholischen Theologen Florian Sobetzko ist das kein Widerspruch.

Kann Kirche Startup sein?

"Ein Startup ist keine große Firma in klein, sondern eine zeitlich begrenzte Suchform" sagt Sobetzko. "Gesucht wird ein funktionierendes Geschäftsmodell, also eine Architektur oder ein Betriebssystem beispielsweise für ein neues Produkt oder eben auch für eine neue Form des Kircheseins." Florian Sobetzkos Vorschlag: Die Kirche soll sich an der Gründerszene orientieren.

Maria Herrmann arbeitet bei Kirchehoch2, einer ökumenischen Innovationsplattform für die Zukunft der Kirchen. Sie organisiert Konferenzen bietet aber auch Coachings an. Wenn Maria Herrmann spricht, hört man immer wieder das Schlagwort design thinking. Dahinter verbirgt sich kurz gefasst, ein Prozess, der helfen will, kreative Ideen zu fördern.

"Startup-Kultur ist eine Atmosphäre, in der Menschen keine Angst davor haben, etwas Neues zu machen, in der Fehlerkultur gefördert und gefeiert wird." Maria Herrmann, Kirchehoch2

Keine Angst vor dem Neuen, das sei ein Teil der Startup-Kultur, "die andere Seite ist die Orientierung an den Kundinnen und Kunden - würde man in der Branche vielleicht sagen." Dieses Konzept überträgt Maria Hermann auf die Kirche: Ich würde sagen: Die Orientierung an der Sendung in der Mission der Kirche und an der Sendung eines einzelnen Christenmenschen." Dazu gehört auch die Experimentierfreude: Es geht ums Ausprobieren, Testen: Welchen Erfolg hat ein Konzept? Wie wird es angenommen?

Whisky-Verkostung mit Jesus

Das evangelische "Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste" mit Sitz in Dortmund versucht zum Beispiel seit 2018 mit einem "biblischen Whisky-Tasting" Menschen für die Kirche zu begeistern. Unter dem Motto "Genussvoll glauben" probieren etwa 20 Teilnehmer bei einem Drei-Gänge-Menü vier verschiedene Whisky-Sorten und hören und diskutieren dazu passende Bibeltexte.

"Es heißt ganz bewusst "genussvoll glauben" und nicht "Genuss und Glauben". Es geht im Glauben auch um das Genießen. Erstmal genießen, dass ich leben darf, dass ich in dieser Welt leben darf, dass ich Schöpfungsgaben genießen kann." Pfarrer Stephan Zeipelt, Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste

Das biblische Whisky-Tasting richtet sich vor allem an eine Klientel, das keinen klassischen Gottesdienst mehr besucht. Und bei denen kommt die niedrigschwellige Mission durchaus an: Die eher kirchenfernen Menschen machen bislang ein Drittel bis 50 Prozent der Tasting-Teilnehmer aus.

Kirchliche "Barcamps"

Beim Diözesantag für Nachhaltigkeit nutzt die Erzdiözese München und Freising die Methode des "Barcamps" um Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen einzubringen: eine offene Gesprächsrunde, in der kein spezielles Thema vorgegeben ist und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einfach drauf los reden. "Es gibt ein großes Bedürfnis danach, sich auszutauschen und nicht nur etwas erzählt zu bekommen", sagt Monika Arzberger, Moderatorin der Runde. "Es geht darum, den eigenen reichen Schatz zu teilen und etwas gemeinsam weiterzuentwickeln."

Die Barcamp Methode, die 2005 im Silicon Valley entstand, dient vor allem dem Austausch und der Diskussion. Hier sind es die Teilnehmer, die ihre Ideen der Kirche anbieten. Das ist ein neuer Ansatz von Partizipation, der nicht von Teilnahme, sondern von Teilhabe ausgeht. Diskutieren. Lösungen suchen und finden. Gemeinsam und auf Augenhöhe.

Der rheinländische evangelische Pfarrer Ralf Peter Reimann, sozusagen einer der Pioniere der kirchlichen Barcamp-Szene, empfindet diese als etwas Urchristliches: "Dass Menschen sich austauschen, Wissen und Fragen teilen, das erinnert mich an die frühchristliche Gemeinde, das wird im Neuen Testament so beschrieben und das erlebe ich auch auf den Barcamps."