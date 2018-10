"Jair Bolsonaro ist ein offener Faschist"

Möglicherwiese bekommt Brasilien am Sonntag seinen eigenen Donald Trump. Der heißt Jair Bolsonaro und geht als Favorit mit deutlichem Vorsprung in die anstehende Präsidentschafts-Stichwahl gegen Fernando Haddad von der Arbeiterpartei. Bolsonaro lief Anfang des Jahres von Brasiliens sozial-christlicher Partei zu den Rechtskonservativen über, seine Hetze fällt so heftig aus, dass man sich fragt, ob man ihn noch als Rechtspopulisten bezeichnen kann oder nicht doch als rechtsextrem einstufen muss. Schon haben erste Künstlerinnen und Künstler prophylaktisch das Land verlassen. Christoph Leibold hat mit dem Theaterkritiker Michael Laages über die Situation in Brasilien gesprochen. Laages reist seit vielen Jahren regelmäßig zu Festivals nach Brasilien und kennt die Kulturszene, aber auch die politische Situation im Land sehr gut.

Christoph Leibold: Brasilien scheint so gespalten wie viele andere Länder dieser Erde. Welche – vielleicht auch spezifischen – Gründe gibt es denn für diesen Rechtsruck dort?

Michael Laages: Ich glaube, es ist etwas anderes als das, was wir an rechtspopulistischen, vielleicht sogar rechtsradikalen Bewegungen im Rest der Welt sehen: Jair Bolsonaro ist eindeutig kein "Tropen-Trump", er ist ein offener Faschist. Das muss man einfach mal so deutlich und klar sagen. Alles was er sagt, lässt keinen Zweifel zu: Er ist offen für die Folter, er ist offen für die Zurückziehung aller Eigentumsrechte für indigene Völker in Brasilien, er ist dafür, dass jeder Waffen haben darf – in dem Punkt ist er Trump tatsächlich relativ ähnlich. Er ist gegen jede schwarze Quote in Universitäten oder Schulen, er ist gegen praktisch alles, was in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten seit circa 2000 an sozialen Errungenschaften im Lande tatsächlich zustande gekommen ist, wenn auch immer nur sehr halbherzig, aber immerhin eben teilweise. Doch Bolsonaro will alles zurückdrehen. Und die entscheidende und beunruhigende Entwicklung ist aber nicht er selbst, das sind seine Wähler. Inzwischen werden Musiker umgebracht, inzwischen werden Studentinnen, die sich für seinen Gegner Fernando Haddad aussprechen, mit einem Hakenkreuz mit Messer auf dem Bauch gekennzeichnet. Das Land ist ein, finde ich, faschistischer Modellfall, und das wird, wenn alles schlecht geht und Bolsonaro tatsächlich gewinnt, unabsehbare Folgen haben.

Sie haben schon davon gesprochen, dass Künstler*innen umgebracht worden sind. In einer Bar in Salvador wurde kürzlich der Musiker Moa do Katende erstochen, und zwar von einem Bolsonaro-Anhänger. Die Männer waren über Politik in Streit geraten. Aber inwiefern reden wir hier nicht nur von Politik, sondern auch von einer Kunst- und Intellektuellen-Feindlichkeit von Bolsonaro und seinen Parteigängern?

Das hat schon etwas früher begonnen. Im vorigen Jahr gab es einige Fälle von offener Zensur. In einer Ausstellung in Porto Alegre wurde beispielsweise von interessierten Gruppen verhindert, dass sie eröffnet wurde, weil sie Nacktheit zeigt. Es gibt eine extrem moralisierende und falsch moralisierende Bewegung in Brasilien, die grundiert, was im Moment gerade passiert. Wir haben eine Wählerschaft, die sich komplett verführen hat lassen zu diesen Hasstiraden. Es herrscht offener Hass zwischen den Bevölkerungsgruppen in Brasilien. Die indigenen Völker und die Nachkommen schwarzer Sklaven sind eindeutig die, die am ehesten getroffen sind. Aber auch Schwule und Lesben stehen ganz oben auf der Tagesordnung, wenn es um Gewalt geht. Das war schon vorher so, aber es wird jetzt im Moment immer schlimmer. Es gibt sogar einen "Follower" von Bolsonaro, der offen dazu auffordert, all das, was nicht in diesen Bolsonaro-Staat passen wird, umzubringen, abzuschaffen, physisch aus der Welt zu schaffen. Und das alles wird in den sozialen – ich sag immer in den "asozialen" Medien – also bei WhatsApp, Facebook usw. unentwegt publiziert und geteilt und geliket. Das Land ist in einem Abgrund an Unzivilisiertheit versunken, das erschreckt einen wirklich noch mehr als Bolsonaro selbst. Die Künstler sind neben den genannten Gruppen mit Sicherheit auch ganz oben auf der Liste derer, die "abgeschafft" werden sollen. Es soll auch kein Kulturministerium mehr geben – das ist in Brasilien sehr wichtig, weil nur auf diese Weise auch außerhalb der Großstädte überhaupt etwas stattfindet.

Ich hatte schon gesagt, dass einzelne Künstler*innen ins Exil gehen oder gehen wollen. Andererseits ist es ja in vielen Teilen der Welt in solchen Fällen so, dass gerade die Künstler*innen vorne mit dabei sind, was Widerstandsbewegungen angeht. Wie steht es diesbezüglich in Brasilien?

Diese letzte Woche wird in dieser Hinsicht die heißeste, die das Land seit vielen Jahren gesehen hat. Die Künstler haben mobilgemacht, schon seit Wochen, parallel zur Mobilmachung der Frauen, die mit dieser großen Kampagne "#EleNão" – was übersetzt "Der nicht!" heißt – Millionen auf die Straße gebracht haben zu machtvollen Demonstrationen. Ich kenne ein Beispiel aus São Paulo, wo eine Künstlergruppe zu fünft in die U-Bahn-Stationen oder auf die Straße gegangen sind, sozusagen als Flashmob, mit 13 guten Argumenten gegen Bolsonaro. Das ist eindrucksvoll und wirklich grandios, wie Künstler sich selber offen in den Kampf begeben. Sie könnten ja auch verprügelt werden, das gibt es ja auch, bislang ist es aber offenbar nicht der Fall. Eine andere Gruppe hat ein Projekt entworfen, wo sie auf öffentlichen Plätzen in São Paulo Tische aufstellen und sich dransetzen, um Leute, die im Vorübergehen eventuell bereit sind zu reden, als Gesprächspartner zu gewinnen. Es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die tatsächlich sagen: Wir müssen mit denen, die noch unentschieden sind, reden. Das sind viele in Brasilien: Beim ersten Wahlgang waren es fast 20 Prozent aller Wähler, die sich nicht für eine Partei entschieden haben. Die müssen gewonnen werden, nur mit denen ist es möglich, tatsächlich diesen Albtraum zu verhindern. Und das findet im Moment jeden Tag statt in São Paulo, in Rio und allen großen Städten. In dieser letzten Woche wird noch sehr viel passieren in der vagen Hoffnung, dass es eventuell doch noch klappen könnte, das Fernando Haddad gewinnt.

Bolsonaro hat im ersten Wahlgang 46 Prozent geholt, sein Kontrahent nur 29 Prozent. Haben Sie trotzdem noch Hoffnung, dass Brasilien demnächst nicht von einem Rechtsradikalen regiert wird?

Ja, die Hoffnung besteht. Alle Umfragen, von denen wir wissen, sind überwiegend im Süden und Südosten des Landes gemacht worden, dort ist Bolsonaro immer stark gewesen. Diese Umfragen sind teilweise im Moment so, dass es 52 zu 48 Prozent für Bolsonaro steht, das ist noch im Bereich der Unschärferelation bei Wahlergebnissen. Es ist möglich, dass es nicht funktioniert für Bolsonaro. Aber das Problem danach bleibt: Die Lager bleiben verfeindet. Die Hass- und Gewaltbereitschaft der Wählerschaft von Bolsonaro ist offen und nicht mehr wegzudiskutieren. Die wollen töten. Es kann sein, dass die Gewalt in beiden Fällen, egal ob Sieg oder Niederlage, eskaliert und endgültig ausbricht. Aber die Künstler sind mit Sicherheit im Moment diejenigen, die am lautstärksten sagen: Dann müssen wir weiterkämpfen. Wer mich in meiner Existenz gefährden will, provoziert Widerstand.

