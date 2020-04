Brasilianischer Schriftsteller Rubem Fonseca gestorben

Der brasilianische Schriftsteller Rubem Fonseca ist tot. Das berichten brasilianische Medien unter Berufung auf seine Familie. Fonseca habe einen Herzinfarkt erlitten und sei anschließend in einem Krankenhaus in Rio de Janeiro gestorben, im Alter von 94 Jahren.

Mit Fonseca verliert die brasilianische Literatur ihren großen Erneuerer. Sein besonderer Stil kündigte sich bereits in seinem ersten Erzählband "Os Prisioneiros" an: schroff, kantig und roh. Eine Schreibweise, die in Anlehnung an stilistisch vergleichbare Architektur als "brutalistisch" in die Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts einging, und die den ersten Herausgeber, dem Fonseca seine Geschichten anbot, regelrecht schockiert haben soll. Später kommentierte Fonseca das so: "Ich habe 30 Bücher geschrieben. Alle voll mit obszönen Wörtern. Wir Schriftsteller können die Worte nicht diskriminieren. Es ergibt keinen Sinn, dass ein Schriftsteller sagt: 'Ich kann das nicht schreiben.'"

Urbane Gewalt als Sozialkritik

Thematisch beschäftigte sich Rubem Fonseca mit der Gewalt in den Städten, den Lebensumständen gesellschaftlicher Randfiguren – Verbrechen und menschliche Dramen vor dem Hintergrund brasilianischer Metropolen. Dabei flossen Erfahrungen ein, die der studierte Jurist und Polizeikommissar in den Jahren vor seiner Arbeit als Schriftsteller gesammelt hatte. Durch seinen Stil und seine Sozialkritik hob er das Genre des Kriminalromans auf ein hohes literarisches Niveau, unterhaltsam und brutal gleichermaßen, aber ohne Klischees wie Strand, Samba oder Fußball. In Deutschland wurde Rubem Fonseca vor allem bekannt durch Romane wie "Agosto" (Mord im August, 1993) über die Verschwörungen nach dem Selbstmord von Getúlio Vargas und "Vastas emoções e pensamentos imperfeitos" (Grenzenlose Gefühle, unvollendete Gedanken, 1988).

Für sein Werk erhielt Fonseca zahlreiche Preise, wie den höchsten brasilianischen Literaturpreis Jabuti oder den Camões-Preis, eine Art Nobelpreis der portugiesischen Sprache. Außerdem erhielt er den Juan Rulfo-Preis, einen der angesehensten Literatur-Preise Lateinamerikas und der Karibik.

Trotz seiner Erfolge gab Fonseca kaum Interviews, galt aber als eine der wichtigen Persönlichkeiten Brasiliens. Mit Cap und Sonnenbrille verkleidet soll er durch sein Wohnviertel in Rio spaziert sein – incognito: Sogar als er beim Fall der Berliner Mauer als Passant zufällig in ein Fernseh-Interview verwickelt wurde, soll ihn der Reporter nicht erkannt haben.

Seine Schriftsteller-Kollegin Nélida Piñon sagte in einer ersten Reaktion auf die Nachricht vom Tod des Schriftstellers: "Der Verlust von Rubem hinterlässt eine große Leere in Brasilien. Er brachte im Kern seiner Texte eine große Kultur mit (...); manchmal selbst über eine Banalität, wie sie Rio de Janeiro-typisch ist.»

