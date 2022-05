Artikel mit Video-Inhalten

#BR24Zeitreise: Ein bisschen Frieden – Nicole gewinnt ESC

Vor 40 Jahren gewann Nicole mit "Ein bisschen Frieden" zunächst in München den deutschen Vorentscheid und danach in Harrogate den Eurovision Song Contest - zum ersten Mal für Deutschland. Mit einem Lied, das so aktuell ist wie vor 40 Jahren.