BR24live: Trauer um emeritierten Papst Benedikt XVI.

"Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist", teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni, am Silvestermorgen per Bulletin in Rom mit. Benedikt, der mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger heißt, wurde 95 Jahre alt. Er stand von 2005 bis 2013 an der Spitze der katholischen Kirche.

Bätzing: In schwierigen Zeiten Hoffnung vermittelt

"Ein beeindruckender Theologe und erfahrener Hirte" - so hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, den verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt XVI. gewürdigt: "Wir trauern um eine Persönlichkeit, die der Kirche auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Richtung vermittelt hat." Benedikt XVI. habe "die Stimme des Evangeliums - gelegen oder ungelegen - hörbar gemacht".

Dialog mit Protestanten

Benedikt XVI. setzte im Dialog mit anderen Kirchen auf eine Stärkung der katholischen Identität. Nur wer über ein klares Profil verfügt, konnte sich in seinen Augen Klarheit über Gemeinsamkeiten mit und die Unterschiede zu anderen christlichen Bekenntnissen verschaffen. Gleichwohl verbanden viele mit dem aus der Heimat Martin Luthers (1483-1546) stammenden Papst Hoffnungen auf substanzielle Fortschritte im Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten. Die Erwartungen an seine Deutschlandreise 2011 waren hoch, als bekannt wurde, dass er im ehemaligen Augustinerkloster von Erfurt, einer Wirkungsstätte Luthers, mit Spitzenvertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland zusammenkommen wird.

Doch bei dem Treffen am 23. September lobte er zwar Luther als Theologen, sparte aber strittige Themen wie ein gemeinsames Abendmahl oder den Umgang mit konfessionsverschiedenen Ehepaaren aus. Mehr noch: Explizit erteilte er Erwartungen an ein "ökumenisches Gastgeschenk" eine Absage. Der Dialog zwischen Katholiken und Protestanten folge nicht den Regeln von politischen Verhandlungen.Der damalige EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider formulierte nach der Begegnung deutlich seine Enttäuschung. "Unser Herz brennt nach mehr. Und das war heute zu spüren", sagte er. Während des Pontifikats von Benedikt gab es auch danach keine weitere Annäherung der beiden Kirchen.

Kritik am Umgang mit dem Thema Missbrauch

2022 geriet auch sein eigener Umgang mit Missbrauchsfällen in der Zeit als Erzbischof von München und Freising (1977-1982) in die Schlagzeilen. Ein vom Münchener Erzbistum in Auftrag gegebenes Missbrauchsgutachten warf ihm Fehlverhalten in vier Fällen vor. In einem öffentlichen Brief entschuldigte sich Benedikt etwas später bei allen Opfern sexuellen Missbrauchs.

Zuvor war es um den Papst im Ruhestand still geworden. Obwohl er bis ins hohe Alter geistig fit war, wie sein Privatsekretär Georg Gänswein immer wieder betonte, baute er körperlich stark ab. Obwohl er "für die Welt verborgen" bleiben wollte, befeuerte er mit Schriften zu heiklen Themen wie Zölibat oder Missbrauch immer wieder Spekulationen, dass er mit dem Kurs seines Nachfolgers Franziskus wohl zumindest in Teilen nicht einverstanden war.

