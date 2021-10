BR24 Drangeblieben: Rettet James Bond das Kinojahr?

James Bond ist dem Kino treu geblieben. Mehrfach haben die Produzenten von "Keine Zeit zu Sterben" den Start des Films wegen der Corona-Beschränkungen verschoben. Sie hätten den Film stattdessen ja auch per Streaming ins Heimkino bringen können. Aber das wollten die Produzenten nicht. Schon allein, weil der Film natürlich für die große Leinwand gemacht ist.

So kann Thomas Negele, Betreiber des Citydom Kinos in Straubing, auf einen guten Kinoherbst hoffen. "Der neue James Bond ist natürlich ganz wichtig für uns. Gute Filme locken die Leute ins Kino, das hat auch schon der Science Fiction "Dune" gezeigt, der seit Mitte September läuft oder auch Kaiserschmarrndrama aus der Eberhofer-Reihe."

James Bond ist doch eine treue Seele. Das mag vielleicht überraschen, wenn man an die ständigen wechselnden Gespielinnen des britischen Leinwandhelden denkt. Aber in der Pandemie, da hat James seinen wahren Charakter offenbart.

Der Lockdown hat an den Rande des Nervenzusammenbruchs geführt

Vor einem knappen Jahr sah es sehr düster aus, auch und gerade für die Kinobranche. Der damals anstehende zweite Lockdown vertrieb alle Hoffnungen, dass 2020 noch einigermaßen versöhnlich enden könnte. Damals war noch nicht klar, welche Hilfe der Staat leisten würde. In dieser Situation sagte Thomas Negele dem BR Fernsehen im November 2020: "Ich habe totale Angst. Zum ersten Mal, seit über hundert Jahren. Meine Familie hat seit 1917 ein Kino in Straubing."

Heute sei die Lage schon wieder viel entspannter, weil der Staat den Kinos über die Runden geholfen habe. So wie viele andere Kinobetreiber haben auch die Negeles die Zeit bis zur Wiedereröffnung der Kinos Anfang Juli genutzt, um die Säle technisch und vom Komfort auf den neusten Stand zu bringen. Juniorchef Alexander Negele zeigt eines der Highlights. Die Recliner-Sessel in Reihe 1 in Saal 1 des Citydom. Per Knopfdruck fahrt die Lehne nach hinten, die Beine werden von einer Stütze sanft in die Waagerechte gehoben. Hier soll niemand mehr fürchten, sich in der ersten Reihe den Hals zu verrenken, sagt Alexander Negele.

Kino oder Heimkino - Der alte Wettstreit wird schärfer

Doch reichen James Bond und der nächste Marvel-Blockbuster, um die Kinos wirtschaftlich aus der Krise zu führen? Thomas Negele ist optimistisch. Und das hat mit der Kino-Treue von James Bond zu tun. Beim Streaming können Filmproduzenten nämlich bei weitem nicht so schnell auf ihre Kosten kommen wie im Kino, sagt Thomas Negele, der bis Mai auch Präsident der Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft war. Das Kino sei immer noch die attraktivste Verwertungsform vor Streaming und TV Lizenzen, erläutert Negele mit Blick auf die Zahl von 25 Millionen Menschen, die in Deutschland regelmäßig ins Kino gehen. Amazon habe dagegen in Deutschland nur rund 10 Millionen Streaming Kunden. So sehr Netflix, Apple oder Amazon mit der Bequemlichkeit der heimischen Couch locken, so wenig brauche sich das Kino verstecken.

Totgesagte leben länger

Auch in München will Kinobetreiber Christian Pfeil nicht das Klagelied vom Kinosterben anstimmen. Obwohl allein in München in den letzten zehn Jahren Kinos wie das Gabriel, das Filmcasino oder die Kinos an der Münchner Freiheit geschlossen haben.

Doch für seine Arthouse-Kinos Arena und Monopol ist Christian Pfeil optimistisch. Zusammen mit seinem Partner Markus Eisele hat er sogar gerade erst auch noch das Rio in München Haidhausen übernommen. Christian Pfeil glaubt an das Kino als Erlebnisort. "Die Leute sind jetzt so viele Monate immer mit dem gleichen Menschen auf der Couch gesessen. Die wollen kein Streaming mehr. Die wollen was erleben." Ein Kinobesuch sei spontan machbar und der Film biete gute Anknüpfungspunkte für das anschließende Gespräch in der Kneipe. Auf diesen Erlebnisfaktor setzen auch die Negeles in Straubing. Im Citydom eröffnen sie jetzt sogar eine Bar mit einer großen Auswahl an Gin und Whiskey und natürlich einem Wodka Martini für die Fans von 007.

Kinobetreiber: Vom Einzelkämpfer zum Genossen

Während sogar der notorische Einzelgänger James Bond immer öfter die Hilfe von weiblichen Kollegen braucht, haben auch die kleinen und mittleren Kinobetreiber erkannt, dass sie nicht ganz allein im globalen Filmgeschäft bestehen können. Thomas Negele und Christian Pfeil engagieren sich deswegen in der Genossenschaft Kinomarkt Deutschland eG. Schon bald sollen dort rund 1.000 Betriebstätten zusammengeschlossen sein, mithin rund zwei Drittel aller Kinos in Deutschland. Die Genossenschaft zielt darauf, eine bessere Einkaufsmacht gegenüber den Verleihfirmen aufzubieten. Aber es geht auch um die technische Plattformen im Hintergrund. Für den Vertrieb von Kinotickets im Netz oder sogar in Supermärkten, für die Schaltung von digitaler Werbung in den sozialen Netzwerken und für die Kundenbindung.

Und als Trumpf möchte Thomas Negele sogar eine Streaming-Plattform anbieten. "Wenn jemand aus irgendeinem Grund mal nicht ins Kino gehen kann oder will, so soll er doch sein Filmbedürfnis über seinen lokalen Kinobetreiber befriedigen können, anstatt zu Amazon oder zu Netflix zu switchen." Mit der "Kinomarkt Deutschland Genossenschaft" wollen die Betreiber also in die Offensive gehen. Denn die Pandemie hat den Streaming-Anbietern zweifelslos in die Karten gespielt. Die Filmliebhaber konnten ja gar nicht ins Kino gehen. Doch wer sich künftig auf der Webseite des lokalen Kinos registriert, könnte dann dort entweder schnell das Ticket online kaufen oder vielleicht doch den Film auf den heimischen Monitor streamen. Mit solchen Serviceangeboten wollen die Kinos ihren Platz im Filmgeschäft auf Dauer erhalten.