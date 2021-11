BR-Thementag: Kultur erleben in Niederbayern und der Oberpfalz

Die Corona-Pandemie hat auch die Kulturszene in Bayern in den vergangenen eineinhalb Jahren vor große Herausforderungen gestellt - und tut es immer noch. Mal sind Kulturstätten wie Museen, Theater oder Kinos geschlossen, mal ist unter Hygieneauflagen nur eine bestimmte Zahl an Besuchern zugelassen.

Höhepunkt der Kultur-Themenwoche

Mit einem 24-stündigen Thementag am 24. November will der Bayerische Rundfunk die Kulturschaffenden im Freistaat unterstützen und Kultur sichtbar machen. Es ist der Höhe- und gleichzeitig vorerst der Schlusspunkt einer ganzen Themenwoche unter dem Motto „BR Kultur 24/7 – Bühne für Bayern“.

Kulturtipps aus Niederbayern und der Oberpfalz

Auch Niederbayern und die Oberpfalz sind reich an Kultur. So gibt es zum Beispiel das "Zwölfer". Hier ist der Name Programm, denn dabei handelt es sich um einen Verbund aus zwölf Museen im Landkreis Tirschenreuth. Dazu zählen das Deutsche Knopfmuseum in Bärnau, das Heimat- und Bergbaumuseum in Erbendorf, das Porzellan-, Glas- und Handwerkmuseum in Mitterteich oder auch das Heimat- und Handfeuerwaffenmuseum in Kemnath.

Wegen der Corona-Bestimmungen sind in Niederbayern und der Oberpfalz momentan nicht alle kulturellen Einrichtungen geöffnet, doch ist der folgende Überblick mit weiteren Beispielen auch als eine Art „Appetitanreger“ zu verstehen - für die Zeit, wenn sich die Lage wieder etwas entspannt hat: