BR-Symphonieorchester: Musik kennt keine Grenzen

Musikwelt ist international

Junge Musiker sind bereits früh mobil, wenn sie für ein Engagement oder eine Ausbildung in andere Länder und Städte ziehen, erklärt Tubist Stefan Tischler. Das lässt sich auch in der Akademie des Symphonieorchesters beobachten. Dort werden begabte Nachwuchsmusiker auf die Orchesterarbeit vorbereitet. Acht Nationen sind unter den 18 Stipendiaten derzeit vertreten. Auch sie kamen über ein sogenanntes Probespiel nach München, bei dem sie sich gegen andere Bewerber durchsetzten.

Symphonieorchester ist Botschafter Bayerns in aller Welt

Wenn das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks auf Tournee ist, dann repräsentieren "The Bavarians" Bayern von New York bis Tokio. Die aktuelle politische Lage jedoch kann die Reise einzelner Musiker erschweren oder gar verhindern. Der russische Musiker Barakhovsky erinnert sich an ein Gastspiel in Großbritannien, zu dem er nicht mitfahren konnte, weil er sein Visum nicht rechtzeitig bekam. Den genauen Grund dafür kennt er nicht. Manch einer vermutete einen politischen Hintergrund, denn kurz zuvor war im südenglischen Salisbury der Giftanschlag auf den Agenten Skripal verübt worden, für den die Briten Russland verantwortlich machten.

Völkerverständigung stockt in Zeiten der Corona-Krise

Musik ist eine Sprache, die jeder versteht, das wissen auch die Musiker beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Momentan jedoch – in der Corona-Krise – ist alles anders: Reisen über Ländergrenzen hinweg ist nicht möglich – und Musizieren in größeren Gruppen auch nicht. Wie es nach Corona weitergeht, da wagt momentan kaum jemand eine Prognose. Konzertmeister Anton Barakhovsky wäre schon glücklich, wenn die Musiker wieder ihren Beruf ausüben könnten und so vielleicht einen kleinen Beitrag leisteten, dass die Menschen sich besser verstehen.