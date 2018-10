BR-Symphonieorchester: Jansons sagt Konzerte für November ab

Mariss Jansons befindet sich nach einer Virusinfektion auf dem Weg der Besserung. Dennoch haben die Ärzte haben dem 75-Jährigen, der mit dem BR Symphonieorchester im Mai in der New Yorker Carnegie Hall mit stehenden Ovationen gefeiert wurde, geraten, die bevorstehenden Konzerte in München sowie auf Tournee in Taiwan, Japan und Korea mit Blick auf den Genesungsprozess nicht zu dirigieren.

Prominente Ersatzdirigenten für Mariss Jansons

In der Kürze der Zeit ist es trotzdem gelungen, erstklassige Dirigenten zu engagieren, die Jansons sowohl bei den Münchner Konzerten als auch auf der Asientournee des Symphonieorchesters vertreten werden.

Simone Young, Cristian Macelaru und Manfred Honeck werden die Konzerte in München dirigieren, Zubin Mehta übernimmt die Gastspielkonzerte in Asien.