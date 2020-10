BR-Produktion mit CIVIS-Medienpreis ausgezeichnet

Alle Gewinner der CIVIS AWARDS 2020

Der mit 15.000 Euro dotierte Hauptpreis, der CIVIS TOP AWARD, geht für den von der Filmakademie Baden-Württemberg, SWR und ARTE produzierten Film "Masel Tov Cocktail" an den Regisseur und Drehbuchautor Arkadij Khaet. Der 29-jährige Khaet hatte bereits den CIVIS Medienpreis im Bereich YOUNG C. gewonnen. Der Film handelt von der Identitätssuche eines jungen Juden in Deutschland.

Den Preis in der Kategorie Video/Information erhält Anna Tillack für "Die Bettler aus der Walachei" (BR/ARTE).

In der Kategorie Video/Unterhaltung gewinnen Christel Gonnard und Pauline Rocafull mit "Classe Unique" (France Télévisions, France 3). Der CIVIS AUDIO AWARD in der Kategorie lange Programme geht an Franziska Dorau für "Der Tod des Soumayla Sacko" (ORF).

Das Rennen in der Kategorie kurze Programme macht Peter Voegeli mit "Zittau - mitten in Europa aber nicht mitten in der EU" (SRF).