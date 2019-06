Es folgt ein ständiges Hin und Her zwischen Jugoslawien und Bayern, unter dem Miro sehr leidet. "Manchmal wäre ich fast dran zerbrochen. Es gab Momente, wo ich nicht mehr weiter wusste", sagt Miroslav Nemec über diese Zeit. Doch Nemec beißt sich durch, studiert Musik am Salzburger Mozarteum und später Schauspiel in Zürich. Zunächst am Theater, dann beim Film hat er großen Erfolg, und seit 1991 ermittelt er als Kriminalhauptkommissar Ivo Batic im Münchner Tatort an der Seite seines Schauspielkollegen Udo Wachtveitl. Seine innere Heimat findet er erst mit Mitte 50, als er mit seiner langjährigen Lebensgefährtin eine Familie gründet. "Ich bin manchmal froh, dass das Leben mich geprüft hat und ich daran nicht gescheitert, sondern gewachsen bin", resümiert der Schauspieler.