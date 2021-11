"BR Kultur 24/7": Kultur, Musik und Tanz in Mittelfranken

Die Kultur in Mittelfranken ist vielfältig. Das soll sich auch bei "BR Kultur 24/7 – Bühne für Bayern" am Mittwoch (24.11.21) widerspiegeln. Der Bayerische Rundfunk setzt an diesem Tag einen Schwerpunkt Kultur in allen seinen Programmen. Die BR-Korrespondentinnen und Korrespondenten für Mittelfranken haben in ihrer jeweiligen Region Kulturtipps gesucht. Dabei wird die Vielfalt deutlich. Es werden Konzerte "Umsonst und drinnen" in Erlangen, eine Ausstellung zum Jüdischen Leben in Feuchtwangen, Orgelmusik zur Marktzeit in Gunzenhausen und die "Rote Bühne" in Nürnberg vorgestellt.

Hinweis: Die Kulturtipps finden unter den derzeit geltenden Corona-Regelungen statt. Bitte informieren Sie sich vor dem Besuch beim Veranstalter.

Burlesque-Show und Krimi-Theater bei der "Roten Bühne" in Nürnberg

Tina Wenzel, BR-Korrespondentin in Nürnberg, hat für ihren Kulturtipp die "Rote Bühne" in Nürnberg besucht. Das ist ein Kleinkunsttheater mitten in der Stadt. Dort wird regelmäßig die hohe Kunst des Ausziehens gefeiert – mit Burlesque-Shows. Frauen und Männer lassen auf humorvolle und kreative Weise die Hüllen fallen. Die "Rote Bühne" habe aber noch einiges mehr zu bieten, sagt Tina Wenzel. Zum Beispiel die Krimikomödie: "Mord im Volksbad – Dadord Franggn". Eine Parodie auf den Tatort aus Franken. Im Theaterstück läuft bei den Dreharbeiten zum Tatort so einiges schief. Für Tina Wenzel ist die "Rote Bühne" ein Besuch wert. Vor allem, weil das Theater auch so eine besondere Atmosphäre habe.

"Umsonst und Drinnen"-Konzerte im Erlanger E-Werk

Michael Reiner, BR-Korrespondent für den Großraum Nürnberg, Fürth und Erlangen, hat sich das Kulturzentrum E-Werk in Erlangen für seinen Tipp ausgesucht. Dort werde immer viel geboten, aber donnerstags würde sich der Besuch besonders lohnen, so Reiner. Denn dann findet im E-Werk die Konzertreihe "Umsonst und Drinnen" statt. Für die Konzerte sei kein Eintritt fällig. Jeden Donnerstag spielt eine andere Band oder ein anderer Künstler. Ziel der Konzertreihe sei es, auch unbekannteren Künstlerinnen und Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit zu geben. Die Besucherinnen und Besucher können gleichzeitig auf eine musikalische Entdeckungsreise gehe. Wem es gefallen hat, der kann einen Obolus in eine Spendenbox auf der Theke stecken.