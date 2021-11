BR Kultur 24/7 - Die Kulturtipps aus Schwaben

Augsburg: Eine Orgel im Kongresszentrum

Mächtig klingt es, wenn die 4.485 Pfeifen der Steinmeyer-Orgel im Kongress am Park in Augsburg erklingen. Dabei war es die vergangenen 20 Jahre eher still geworden um das Ausnahme-Instrument: Löcher und zerbröselte Dichtungen hatten die zehn Tonnen schwere Orgel verstummen lassen. Die Philharmonische Gesellschaft hat sich für die Restaurierung eingesetzt, denn die Orgel gilt bayernweit als eine der wenigen, die in einem Konzertsaal und nicht in einer Kirche stehen. Zusammen mit den Augsburger Philharmonikern bespielt Organist Christian Schmitt als Artist in Residence die gesamte Spielzeit das Instrument.