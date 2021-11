BR-Kultsendung "Kunst + Krempel" kommt wieder aus Nürnberg

Nach rund 30 Jahren kommt die Kultsendung "Kunst + Krempel" wieder aus Nürnberg. Morgen werden die neuen Folgen – aufgenommen im Museum Industriekultur – ausgestrahlt. In Deutschlands ältester Antiquitätensendung bewerten Fachleute die auf Dachböden, in Schränken oder Ähnlichem geborgenen Stücke von ausgewählten Bewerbern, die ihre Schätze mitgebracht haben. Die spannende Frage: wertvolle Antiquität oder schlichter Krempel?

Museum Industriekultur als "ideale Drehkulisse"

Das Museum Industriekultur war laut Redakteurin Kathrin Lindauer die ideale Drehkulisse. "Normalerweise drehen wir immer in Schlössern oder Klöstern", so die Redakteurin. "In einer Industriehalle, in der einmal Eisen gewalzt worden ist, waren wir noch nie." Gedreht wurde am 9. und 10. Oktober. "Kunst + Krempel" wird samstags um 19.30 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt.