BR-Koproduktion "Limbo" bei Hofer Filmtagen ausgezeichnet

Mit seinem Abschlussfilm an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) war der Regisseur Tim Dünschede schon beim Filmfest München vertrete. Jetzt wurde "Limbo" bei den 53. Internationalen Filmtagen in Hof mit dem VGF Nachwuchsproduzentenpreis, dem höchst dotierten deutschen Nachwuchsproduzentenpreis in Höhe von 60.000 Euro ausgezeichnet. Der Erfolg ist in diesem Fall wirklich sehr hart erarbeitet, denn die Macher wollten ihre 90-minütige Geschichte in einer einzigen Einstellung erzählen, also ohne jeden Schnitt. Kameramann Holger Jungnickel, der seine Karriere bei so illustren Regisseuren wie Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz begann, hatte also in jeder Hinsicht eine knifflige Aufgabe zu bewältigen.